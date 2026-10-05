צפו בתיעוד: כך נוטרל המחבל בפיגוע בבנימין

זירת הפיגוע ( הילל מאיר, פלאש 90 )

שעות לאחר פיגוע הדקירה והצתת הרכב שהתרחש היום (שני) בחווה בבנימין, פורסם תיעוד חדש החושף את הרגעים הדרמטיים בזירה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, לאחר שתושבי החווה רדפו אחר המחבל ונטרלו אותו.

״הוא עם סכין, תדרוס אותו״, נשמע בתיעוד, שבו נראים תושבי החווה חותרים למגע בידיים חשופות, בעוד המחבל מנסה להימלט מהמקום כשהסכין בידו. האירוע החל כאשר המחבל הגיע לשטח החווה הסמוכה ליישוב מכמש בבנימין והצית את אחד מכלי הרכב במקום. באותה שעה ישבו התושבים לארוחת צהריים באוהל המרכזי של החווה. לאחר ששמעו רעש חשוד, יצאו החוצה והבחינו במחבל במרחק של כ־20 מטרים מהם, סמוך לרכב שאותו הצית זמן קצר קודם לכן.

המחבל החל לרוץ לעבר התושבים כשהוא מנופף בסכין. אלא שכאשר הבחין בתושבים מגלים נחישות, אוחזים בכלים להגנה עצמית ומתקדמים לעברו, הוא החל להסס ונעצר במקום. כעבור מספר שניות פתח המחבל במנוסה.

בשלב הזה החלו תושבי החווה לרדוף אחריו בניסיון לנטרלו. במהלך המרדף ניסה המחבל פעם אחר פעם לדקור אותם באמצעות הסכין ולהמשיך להימלט.

המרדף נמשך לאורך מאות מטרים וכלל גם עימות פנים אל פנים עם המחבל. בשלב מסוים הצליח אחד מתושבי החווה להגיע אליו באמצעות רכבו ולנטרל אותו, רגע לפני שהמחבל הצליח לדקור שני תושבים אחרים שרדפו אחריו.

בחווה מסרו כי במהלך האירוע זוהה מחבל נוסף שהתקרב למקום כשהוא רעול פנים. לפי אנשי החווה, המחבל השני נמלט מהשטח וטרם נתפס.