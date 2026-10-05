מנכ"ל ענקית הנפט מזהיר: מלאי הנפט בעולם "דל באופן מפחיד"

מלאי הנפט שמגן על הכלכלה העולמית מפני זעזועי היצע הצטמק לרמה "דקה באופן מפחיד". כך אמר היום (שני) אמין נאסר, מנכ"ל ענקית הנפט הסעודית ארמקו, בכנס Energy Intelligence Forum בלונדון.

"עד שהורמוז ייפתח במלואו והביטחון יחזור, המציאות היא שהלחץ על שני קצוות החבית יגבר", אמר נאסר. "וגם אז, מילוי המלאים מחדש תוך עמידה בביקוש עשוי להימשך עד שנתיים".

3 מיליארד חביות שנעלמו מהשוק

לפי נאסר, מאז פרוץ המלחמה ירדו מהשוק כמעט 3 מיליארד חביות נפט. זה בערך מחצית מהנפט הגולמי ומהדלקים שעוברים בדרך כלל במצר הורמוז בתקופה כזו. כמיליארד חביות מתוכן הגיעו ממלאים, בעיקר מסחריים. לדבריו, כ-6 מיליארד החביות שעדיין מאוחסנות בעולם "אינן זמינות בפועל". הוא הוסיף שמחירי הדלקים המזוקקים עלו מהר יותר ממחיר הנפט הגולמי.

הדברים נאמרו ימים ספורים אחרי שהכלכלות הגדולות בעולם הודיעו שישחררו עד 100 מיליון חביות נפט וסולר ממלאי החירום, כדי לבלום את עליית מחירי הדלק. לדברי נאסר, הצעד הזה יקנה זמן אבל לא יסגור את הפער בין ההיצע לביקוש.

הייצוא חוזר, המחיר לא יורד

מצר הורמוז חסום לפחות חלקית מאז שארצות הברית וישראל תקפו את איראן בסוף פברואר. סעודיה, איחוד האמירויות וכווית מעבירות נפט במצר במכליות שלהן, וייצוא הנפט מהמפרץ כמעט חזר לרמתו שלפני המלחמה. ובכל זאת, מחיר חבית ברנט נשאר בחודש האחרון סביב 100 דולר, כי השווקים עדיין מגלמים את הסיכון הביטחוני במפרץ הפרסי ובים האדום.

ארמקו הגדילה את המשלוחים ממסוף ראס תנורה. צינור מזרח-מערב, שנסגר לזמן קצר בעקבות תקיפה בחודש שעבר, פועל שוב בכ-80% מהתפוקה שלו. כך אפשר לשלוח יותר נפט דרך הים האדום. לדברי נאסר, החברה שמרה על אספקה יציבה בזכות שימוש במאגרים בחו"ל ותיקון מהיר של תשתיות שנפגעו. עכשיו היא בודקת נתיבי ייצוא נוספים ומאגרים נוספים מעבר לים, כדי לא להיות תלויה בנתיב אחד ללקוחות.