דובאי הכריעה: זה העונש הצפוי לטייס המחבל

ספקולציות רבות עלו מאז מעצרו של טייס המשנה המאם אל-המאמי, אשר ניסה לרסק את טיסת FlyDubai לישראל בפיגוע בסגנון ה-11 בספטמבר, אך כעת בדובאי הכריעו סופית.

חוקרים העלו השערות בקשר למניעיו ובקשר לגזר הדין האפשרי שצפוי להמאם אל-המאמי, טייס המשנה המחבל שתקף את קברניט הטיסה סאמית מוחשאר בגרזן חירום וניסה לרסק את הטיסה בפיגוע בהשארת התאומים.

על פי דיווח של הניו יורק טיימס, בדובאי הכריעו סופית וזה לא לטובתו, טייס המשנה המאם אל-המאמי צפוי לעמוד בפני הטלת עונש מוות באמירויות, כך הוכרע על ידי השלטונות בדובאי והנהגת איחוד האמירויות.

החוק מאפשר הטלת עונש מוות על מפגעים בשטחי איחוד האמירויות, אך כעת על פי הדיווח, הורתה הנהגת האמירויות להסיר מהשולחן כל עונש אחר, במידה ולאחר שיורשע, טייס המשנה צפוי לסיים את חיו בתלייה.

ההחלטה הגיעה על פי הדיווח לאחר שחוקרים אמריקאים, אמירתיים וייתכן גם ישראלים חקרו לעומק את המאמי וכוונותיו, וקבעו כי אכן מדובר באופן שלא משתמע לשתי פנים לפיגוע טרור, והשלטונות בדובאי החליטו על עונש מרתיע ככל הניתן.

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, התבטא גם הוא בקשר למקרה והסביר: "תהיה חקירה מקיפה וממושכת, כרגע אנחנו לא יודעים לאמר שהוא קשור למדינה כל שהיא, אבל זה היה אירוע טרור זה כבר בטוח, והוא ייחקר לעומק ובאופן מקיף".