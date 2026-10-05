אלטמן: 'זהו המנהיג המרשים ביותר בתחום הבינה המלאכותית'

מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, בחר בנשיא צרפת עמנואל מקרון כמנהיג העולמי שבולט ביותר בתחום הבינה המלאכותית. הוא אמר את הדברים בראיון שהתפרסם היום (שני) בגיליון הראשון של Decoded, ניוזלטר הטכנולוגיה החדש של POLITICO.

לדברי אלטמן, מקרון "מעמיק מאוד במחשבה, וכך כבר הרבה זמן, על לאן זה הולך ואיך זה צריך להיראות".

מחמאה לנשיא שעוזב

לשבחים יש משקל מיוחד. מקרון השתמש במעמדו כדי לקדם את בטיחות הבינה המלאכותית בזירה הבינלאומית, והוא תומך מוצהר של חברת Mistral הצרפתית. בחודש הבא הוא יארח את פורום השלום של פריז, שיעסוק השנה בבטיחות AI ובסכנות שהטכנולוגיה מציבה לילדים ולבני נוער. אבל מקרון יסיים את תפקידו בעוד חודשים ספורים: אחרי שתי כהונות הוא לא יכול להתמודד בבחירות לנשיאות באפריל 2027.

הראיון פורסם זמן קצר אחרי עצרת האו"ם, שבה קרא מקרון למנהיגי העולם לפעול מיד. "בואו לא נחכה שההשלכות של הבינה המלאכותית ינחתו עלינו", אמר. "אנחנו חייבים לפעול עכשיו כדי להגן על הילדים ועל הצעירים שלנו". גם אלטמן ניצל את הנאום שלו באו"ם כדי לקרוא להקים גוף עולמי שיקבע תקנים לבינה מלאכותית.

לה פן מאותתת על כיוון אחר

אחרי מקרון המדיניות עשויה להשתנות. מרין לה פן מהימין הקיצוני מובילה בסקרים, ושלושה בכירים במפלגתה, "האיחוד הלאומי", אמרו ל-POLITICO שהיא תומכת בהסרת הרגולציה על AI. המפלגה רוצה גם להפחית את התלות של צרפת בחברות טכנולוגיה זרות. היא שוקלת להחזיר לשולחן את ההצעה להקים קרן עושר ריבונית שתשקיע בחברות צרפתיות כמו OVHcloud ו-Mistral, ולהעדיף חברות מקומיות במכרזים ציבוריים. חלק מאנשי המפלגה אף איימו להחזיר לצרפת הון צרפתי שמושקע בטכנולוגיה אמריקאית. לפי הערכה של איש המפלגה אלכסנדר לובה מדובר ב-80 מיליארד יורו, אבל הם לא פירטו איך יעשו את זה.

באותו ראיון אמר אלטמן גם שלדעתו "העולם צריך לקבל שיקרו כמה דברים רעים" בתמורה ליתרונות של הבינה המלאכותית.