יד חופשית: ארה"ב אישרה לישראל לתקוף בעיראק

ארצות הברית צפויה להשלים בקרוב את הנסיגה מעיראק, תוך ימים צפוי להתקבל אישור רשמי על עזיבתו של החייל האמירקני האחרון, וכעת גם ישראל זוכה לפרסים.

על פי דיווחים ארה"ב מנעה עד כה מישראל לפעול באופן רחב בעיראק, ומנעה מתקפות משמעותיות על הכוחות המקומיים בזמן המלחמה מחשש לתגובה אלימה נגד בסיסיה וכוחותיה במדינה, וכעת כל המגבלות הוסרו.

כעת שכל חייליה של ארה"ב נסוגו או יעזבו את המדינה תוך ימים בודדים, הסירה ארה"ב את כל המגבלות המבצעיות מישראל ועל פי גורמים מקורבים העבירה 'אור ירוק בוהק' לפעול במרחב לפי ראות עינייה של ישראל, כעת ללא אף מגבלה מפני חשש לפגיעה בכוחותיה של בעלת ברית.

במספר מקרים, תכננה ישראל, לצאת למתקפות משמעותיות כנגד המיליציות בעיראק במהלך המלחמה, כך על פי שמועות ופרסומים זרים, אך נבלמה בעקבות בקשות וחששות מצד ארה"ב לכוחותיה, כעת תזכה לישראל לחופש פעולה שלא היה כמותו במשך עשורים.