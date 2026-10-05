ישראל כ"ץ חושף: זה מספר מחבלי 7 באוקטובר שנותרו בחיים

שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף הערב (שני) כי מתוך 6,000 המחבלים שחצו את הגבול לישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, 4,000 חוסלו עד כה. לדבריו, נותרו עוד 2,000 מחבלים, וישראל תפעל לרדוף ולחסל את כולם.

"4,000 מחבלים שפלשו לישראל ב־7 באוקטובר חוסלו, נותרו 2,000", הצהיר כ"ץ. "נרדוף ונחסל את כולם, מהבכירים ועד הזוטרים".

שר הביטחון ציין כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל ב־7 באוקטובר וביצעו את מעשי הזוועה. על פי הנתונים שמסר, במהלך המלחמה חוסלו עד כה 4,000 מהם, בעוד 2,000 מחבלים נוספים טרם חוסלו.

כ"ץ הבהיר כי ההנחיה לצה"ל ולכלל גורמי הביטחון היא להמשיך במרדף אחר כל המחבלים שנותרו. לדבריו, ההוראה ניתנה על ידו ועל ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"ההוראה של רה"מ בנימין נתניהו ושלי לצה"ל ולכלל גורמי הביטחון חדה וברורה: מעבר ליעד העליון של פירוק החמאס ופירוז עזה, לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים", מסר שר הביטחון.

בדבריו הדגיש כ"ץ כי הפעילות נגד המחבלים אינה מוגבלת לבכירי חמאס בלבד, אלא מכוונת לכל מי שהשתתף במתקפה וחצה את הגבול לישראל. ההנחיה, לדבריו, חלה על כלל המחבלים, ללא קשר למעמדם או לדרגתם בארגון.

כ"ץ קשר את המשך המרדף אחר המחבלים למחויבות כלפי קורבנות מתקפת 7 באוקטובר וכלפי הנופלים במלחמה.

"זה ציווי הנרצחים והנופלים וזאת חובתנו כעם וכמדינה", חתם שר הביטחון את דבריו, והתחייב: "אנחנו נעמוד בה".