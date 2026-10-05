איזנקוט על ה-7 באוקטובר: "שב"כ ידע שהולך להיות משהו רע"

יו"ר מפלגת ישר! והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט טען היום (שני) כי שב"כ ידע לפני טבח 7 באוקטובר שמתפתח אירוע חמור, אף שלא ידע שחמאס עומד לצאת למתקפת פתע. בראיון לבן כספית בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור באוניברסיטת רייכמן, אמר כי הומלץ לבצע סיכולים ממוקדים בעזה, אך ההמלצה לא אושרה.

איזנקוט הגדיר את הדברים ככשל משמעותי: "זה מחדל עמוק מאוד". לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לפני הטבח התרעות ממספר מקורות בעולם הערבי.

"ברור לי לגמרי שראש הממשלה קיבל התראות ממספר מקורות ערביים, גם מאיחוד האמירויות, גם ממצרים וגם מאותו סופיאן אבו זיידה שהיה המתווך בין ישראל לחמאס", אמר איזנקוט. לדבריו, הוא נחשף לחלק מהמידע במסגרת התפקידים שבהם כיהן ומאמין לתחקירים שהוצגו בפניו.

נתניהו הכחיש בעבר כי קיבל התרעה קונקרטית על מתקפת חמאס. איזנקוט, מנגד, טען כי ראש הממשלה מנסה להימנע מבירור האחריות למחדל. "נתניהו יודע יותר טוב מכולם למה הוא בורח מהאמת, למה הוא רוצה לקבור את האמת", אמר.

איזנקוט התחייב כי אם תקום ממשלה חדשה, בתוך שבועיים תתקבל החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. "התקווה שלו היא לנצח כדי לקבור את האמת, כי הוא יודע אותה", טען. לדבריו, "שבועיים אחרי שתוקם הממשלה הבאה תעבור החלטת ממשלה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית עם מנדט רחב".

לדברי איזנקוט, הוועדה לא צריכה לבדוק רק את התקופה הסמוכה לטבח, אלא גם את ההתנהלות שקדמה לו לאורך שנים. הוא ציין כי כבר בתקופת כהונתו כרמטכ"ל הוצג לנתניהו איום של פשיטה לשטח ישראל, וכי דיונים בנושא התקיימו לאחר מבצע צוק איתן.

במהלך הראיון התייחס איזנקוט גם לטענתו של איציק בונצל, אב שכול וחבר ברשימת הליכוד, שלפיה "איזנקוט שלח את הבנים שלנו להיהרג וברח באמצע". איזנקוט השיב: "זו אמירה לא ראויה. אני יכול רק לאחל לו שיגלה דרך ארץ".

איזנקוט סיפר כי ערב התמרון הקרקעי ברצועת עזה שאל אותו נתניהו היכן משרת בנו והאם ישתתף בתמרון. לדבריו, הוא השיב כי בנו משרת בחטיבה 551 וצפוי להיכנס לרצועה למחרת.

עוד תקף את הטענות שלפיהן התנגד לכיבוש עזה או לפעולה ברפיח: "הוא יודע שאני הצבעתי בעד כיבוש עזה, הוא יודע שאני הצבעתי איתו לכיבוש רפיח. ולמרות זאת הוא משקר מדי יום". לדבריו, מדובר ב"תרבות שקר" שהוא מקווה שתיעלם לאחר הבחירות.