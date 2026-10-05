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חדשות בארץ

ירון אברהם במתקפה על הרצוג: "היה קשה לך להגיד את המילה הזאת?"

הכתב הפוליטי של חדשות 12 יצא נגד נאומו של יצחק הרצוג במלאת שלוש שנים למחדל 7 באוקטובר: "הפוליטיקלי קורקט מעוות"

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ירון אברהם (תומר ניוברג / פלאש90)

מתקפה על הניסוח שבו בחר נשיא המדינה יצחק הרצוג בנאומו לציון שלוש שנים למחדל 7 באוקטובר: הכתב והפרשן הפוליטי של חדשות 12, ירון אברהם, מתח ביקורת נוקבת על הימנעותו של הנשיא מקריאה מפורשת להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו כתב אברהם: "3 שנים למחדל - היה ראוי שנשיא המדינה יגיד את המילה 'ממלכתית' בהתייחסו לוועדת החקירה. זה מה שהוא באמת חושב (מילא היה סבור אחרת)".

אברהם התייחס לרצון של הנשיא לשמור על ממלכתיות ולהימנע ממחלוקת ציבורית, אך הבהיר כי במקרה הזה מדובר בטעות: "זה נכון שהנשיא צריך לגשר בין כל חלקי העם וזה נכון שיש חלק בעם שסבור שוועדה שנשיא העליון (או המשנה שלו, כפי שהציעו - והקואליציה דחתה) ממנה איננה ועדה ראויה לחקר הטבח, אבל יש פעמים שבהם הפוליטיקלי קורקט מעוות. זו אחת מהן".

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לפני 40 דקות

כשאחי שירת בלבנון הבנתי שמנהיגים שבורחים מוועדת חקירה ממלכתית פשוט מנסים למרוח אותנו בדיוק כמו ב-1973!
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