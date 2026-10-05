הטמפ' צונחות; רוחות, גשם ושטפונות. תחזית מזג אוויר

חורף ( שאטרסטוק )

מזג אוויר מעונן חלקית וקריר מהרגיל לעונה יאפיין את יום שלישי, כאשר הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהממוצע. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה קרובות לממוצע העונתי, כאשר בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף. ביום חמישי יימשך המגמה המעוננת חלקית עד בהירה, עם עלייה נוספת בטמפרטורות וירידה בשיעורי הלחות, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים. גם ביום זה ינשבו רוחות ערות במישור החוף בשעות אחר הצהריים.

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ביום שישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותורגש התחממות נוספת עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים, לצד רוחות ערות במישור החוף בשעות אחר הצהריים.

בשבת קודש מזג האוויר ישתנה מעט ויהיה מעונן חלקית, תוך ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. במהלך היום ייתכן גשם מקומי נוסף בדרום הארץ ובמזרחה.