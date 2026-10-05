הרב ניר בן ארצי: "המשיח כבר פה ומסתובב בינינו"

( יוטיוב / תאיר נרי )

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, יוצא בהצהרה נחרצת במהלך שיעורו והתייחס לסוגיית ביאת המשיח ולזהותו.

בדברים שנשא ואשר הופצו בסרטון וידאו, קבע הרב בן ארצי כי המשיח כבר נמצא ופועל בקרבנו בתוך תחומי מדינת ישראל. הרב הדגיש כי המשיח נמצא בארץ ישראל, חי וקיים, וכי יש לו משפחה וילדים.

בהמשך דבריו שלל הרב בן ארצי את התפיסות שלפיהן ביאת המשיח תתרחש באופן ניסי מחוץ לגבולות המדינה או ממקורות שמימיים, והבהיר כי המשיח לא יבוא מהשמיים, לא יגיע מחוץ לארץ ולא יבוא מבית קברות.

הרב חתם את הצהרתו בביטחון מלא וציין כי הדברים בטוחים במאה אחוזים, תוך שהוא מתחייב על קביעותיו אלו בשם הקדוש ברוך הוא.