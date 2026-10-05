אבי בניהו על דבריו של השר שיקלי: "תתבייש לך; תפוח רקוב"

אבי בניהו ( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

השר עמיחי שיקלי עורר סערה לאחר שהגיב בציניות לדרישה לעימות מול גדי איזנקוט, וזכה למתקפה חריפה מצידו של דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו.

השר שיקלי כתב בחשבון ה-X שלו בהתייחסות ליוזמת העימות: "אני בעד עימות אבל באנגלית, ככה שנוכל לקבל גם טעימה מהכישורים הדיפלומטיים של אייזנקוט". דבריו של השר עוררו זעם רב מצד אבי בניהו, שתקף אותו בחריפות ובמילים קשות: "אתה אדם ניקלה. הדרך הנלוזה בה אתה מתבטא על מפקדך לשעבר בגולני מבזה בעיקר אותך".

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בניהו אף חשף גילוי אישי מהעבר וסיפר: "רק שתדע שלפני שנה וחצי כשביקרתי אותך כאן, גדי איזנקוט התקשר אלי והעיר לי שהוא מכיר אותך ושאתה אדם ראוי וערכי. אני מקווה שזו היתה טעותו היחידה".

לסיכום דבריו הטיח בניהו בשר: "בציוץ הניבזי הזה אתה בבחינת 'תפוח רקוב' שמכתים את משפחת מפקדי גולני, את התנועה הקיבוצית ואת המפעל החינוכי של המכינות. תתבייש".