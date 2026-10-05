סופר קורונה: רוסיה שחררה בטעות מגפה וכבר יש הרוגים

דריה שיפילובה, טכנאית מעבדה רוסית בת 28 במכון לחקר מגפות של אירקוצק שברה במהלך הכנת ניסוי מבחנה מלאה בחיידקי מגפה, ומתה זמן קצר לאחר מכן. עשרות מתקנים ברוסיה נסגרו ומאות אנשים כבר הוכנסו לבידוד מחשש למגפה עולמית.

במהלך ניסוי עם חיידקי 'ירסיניה פסטיס' חיים, שהם הגורמים העיקריים מאחורי מגפות כמו דבר והמוות השחור של אירופה. במכון המחקר באירקוצק, שברה בטעות הטכנאית הצעירה את המבחנה וגרמה לדרמה בינלאומית.

החוקרת הצעירה מתה כתוצאה מהידבקות במחלה זמן קצר לאחר מכן, ועל פי הדיווחים מספר חוקרים נוספים נמצאים במצב בריאותי מורכב ומוחזקים בבידוד עמוק. במקביל, בחלקים מרוסיה כבר החלו במהלכים בניסיון לעצור את התפשטות המחלה.

חובת עטיית מסיכה הוכרזה בחלק מהמדינה, עשרות מתקנים הוכנסו להסגר וחמישה בתי חולים הוכרזו כמרכזי בידוד. בארה"ב כבר קוראים לפעול במהרה ולעצור את כל הטיסות בין רוסיה לבין המדינה.

על פי הדיווחים הרוסיים, מאות אנשים הוכנסו להסגרים ובידודים מחשש להידבקות אפשרית, כאשר החיידק הקטלני לוקח בין 4 עד 7 ימים להופעת סימפטומים.