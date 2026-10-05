ארוחת צהריים בריאה: טורטייה קריספית עם עוף וירקות

אחרי החגים, הארוחות הכבדות וכל ה"נתחיל לאכול מסודר אחרי החג" - הגיע הזמן למשהו קצת יותר קליל. אבל קליל ממש לא חייב להיות משעמם. הטורטייה הקריספית הזו משלבת עוף מתובל, ירקות וטאץ' של טחינה, ומוכנה בתוך כ-20 דקות.
טורטייה קריספית עם עוף וירקות
מצרכים
- 2 טורטיות מחיטה מלאה
- 200 גרם חזה עוף, חתוך לרצועות
- חצי פלפל אדום, חתוך לרצועות
- חצי בצל סגול, פרוס
- חופן תירס
- כפית שמן זית
- פפריקה
- שום גבישי
- מלח ופלפל
- 2 כפות טחינה להגשה
אופן ההכנה
מחממים כפית שמן זית במחבת ומוסיפים את רצועות העוף. מתבלים בפפריקה, שום גבישי, מלח ופלפל ומקפיצים עד שהעוף כמעט מוכן.
מוסיפים את הבצל והפלפל וממשיכים להקפיץ עוד כמה דקות, עד שהירקות מתרככים מעט ומקבלים צריבה.
מניחים את התערובת במרכז הטורטיות, מוסיפים מעט תירס ומקפלים היטב. מחזירים למחבת יבשה וצורבים משני הצדדים עד שהטורטייה הופכת זהובה וקריספית.
חותכים באמצע ומגישים לצד טחינה וסלט ירקות טרי.