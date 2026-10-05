ארוחת צהריים בריאה: טורטייה קריספית עם עוף וירקות

טורטייה עוף ( צילום: AI )

אחרי החגים, הארוחות הכבדות וכל ה"נתחיל לאכול מסודר אחרי החג" - הגיע הזמן למשהו קצת יותר קליל. אבל קליל ממש לא חייב להיות משעמם. הטורטייה הקריספית הזו משלבת עוף מתובל, ירקות וטאץ' של טחינה, ומוכנה בתוך כ-20 דקות.