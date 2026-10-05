הבריחה מאנגליה: הבית הלבן מגיב לראשונה לנסיגת המפציצים

חיל האוויר האמריקאי ביצע אמש נסיגה מבוהלת של כל מפציצי הB-1 של ארה"ב בבריטניה. טייסת שלמה בת 12 מפציצים חמקה תוך שעות בודדות חזרה לארה"ב. אך בבריטניה ובבית הלבן שומרים את הקלפים לחזה.

על פי דיווחים ייתכן וזוהה איום ביטחוני קונקרטי בקשר לבסיס פייפורד והמפציצים בתוכו, רק במהלך השבוע שעבר בוצע ניסיון פיגוע נגד הבסיס וטייסת המפציצים, אך בריטניה שחררה את כל המעורבים והחשודים בערבות, דבר שעורר את זעמו של הנשיא טראמפ.

שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו סיפק אמירה ראשונה מהבית הלבן בנושא, אך סירב לספק תשובות רחבות: "הפנטגון פורס מחדש כוחות באופן סדיר לפי שיקולים עצמאיים, לא הייתי מיחס לזה חשיבות מיוחדת".

דברים דומים נאמרו גם על ידי גורמים בריטיים, אך פריסה מחדש של 12 מפציצים, טייסת שלמה בערב אחד איננו אירוע של מה בכך.

אמש בשעות הערב, החלה נסיגה מבוהלת של המפציצים חזרה אל ארה"ב, ובמהלך הלילה התקבל אישור רשמי מהפנטגון כי כל כלי הטיס פונו. על פי דיווחים הפינוי היה כה בהול שמטוסי התדלוק שנועדו לתמוך בטיסת המפציצים לארה"ב כלל עוד לא המריאו כאשר התחילה הבהלה.