משרד הבריאות: "מי שבא במגע - לפנות בדחיפות למיון"

( הדס פארוש / פלאש90 )

משרד הבריאות מעדכן היום (שני, 5 באוקטובר 2026) כי התקבל דיווח על שני תנים שנמצאו חיוביים לנגיף הכלבת באזור מושב רמות שבמועצה אזורית גולן – האחד מתאריך 1 באוקטובר והשני מהיום. בעקבות הגילוי, נמסר כי שני בני אדם שנחשפו לתן הופנו לקבלת טיפול מונע דחוף נגד המחלה, והחקירה האפידמיולוגית בנושא נמשכת. במשרד הבריאות פונים לציבור ומבקשים מכל מי שהיה במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או עם בעל חיים משוטט, בין התאריכים 17 בספטמבר 2026 ועד ל-4 באוקטובר 2026 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת ברחוב יהודה הלוי 1 טבריה (בטלפון 04-6710300) או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, כדי לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון בבית החולים הקרוב, ללא צורך בקביעת תור.

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כמו כן, במשרד הבריאות מבקשים מההורים לברר מול ילדיהם האם היו במגע עם בעלי חיים חשודים במרחב ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות במידת הצורך. בעלי חיות מחמד נקראים לפנות לרופא הווטרינר הרשותי לקבלת הנחיות טיפול, וכן מומלץ להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים.

במשרד הבריאות מחדד ומזכיר כי מי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים נדרש לשטוף באופן מיידי את האזור שנפגע במים זורמים ובסבון במשך כ-10 דקות, לחטא את המקום בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות כדי לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.