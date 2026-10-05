הפרשן הבכיר על הסקר הדרמטי: "זה מה שיכריע את הבחירות"

איש התקשורת נדב פרי התייחס בראיון לרדיו 103FM לזירה הפוליטית הלוהטת ולניסיון של גדי איזנקוט להזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעימות טלוויזיוני, והסביר מדוע מדובר במהלך חסר משמעות לטעמו.

"נתניהו לא יענה לעימות טלוויזיוני. כל הפרוטוקול הישראלי שבעבר כלל עימותים זה דבר שירד מהבמה הפוליטית. זה לא יקרה", פסק פרי. "אני לא חושב שזה אירוע משמעותי. זה מן טקס כזה שחוזר על עצמו – הרצוג קורא לו לעימות, גנץ קורא לו לעימות, לפיד קורא לו לעימות, איזנקוט קורא לו לעימות והוא לא בא. אני לא מייחס יותר מדי חשיבות לעימות שלא יהיה".

בהמשך בדק פרי מה עשוי להתרחש בשבועות המעטים שנותרו עד יום הבוחר, וסימן את נקודת המפתח האמיתית שתכריע את תוצאות הבחירות – המפלגות המתנדנדות סביב אחוז החסימה ובהן מפלגתו של עופר וינטר.

"שלושה שבועות זה המון זמן", הסביר פרי. "גם אם ברמת החדשות לא יהיו אירועים, אנחנו ראינו אתמול בסקר של ערוץ 11 שמפלגת וינטר לא עוברת. כשמפלגת וינטר לא עוברת הדבר הזה משליך על מפת הגושים".