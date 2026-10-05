האויב שבפנים: כך אפשר למנוע את ה-7.10 הבא 

האויב במחשב ( שאטרסטוק )

ארגוני ביון ואיסוף מודיעין ברחבי העולם מזוהים לרוב עם סוכנים חשאיים, תמונות לוויין ומעקבים דרמטיים. במציאות , ה-Search המתמיד ואיסוף המידע החשאי הפכו מורכבים בהרבה. לצד השיטות המסורתיות, גופי הביטחון פיתחו טכנולוגיות פורצות דרך במטרה לחשוף את כל מה שהאויבים במחתרת לא רוצים שיתגלה לעולם. ממערכת מדעית מתקדמת החושפת שובלים חבויים וחתימות פיזיקליות זעירות ועד ללוחמת סייבר פיזית בכל החזיתות, המודיעין העולמי פועל כיום בממדים שרוב הציבור כלל אינו מודע לקיומם, במטרה למנוע התקפות טרור פתאומיות חסרות תקדים בהיקפן ובנזקן כמו פיגועי 9/11 באמריקה ומתקפת ה-7.10 בישראל.

ניסוי טיל החץ ולווין צבאי בחלל ( אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון, שאטרסטוק )

חתימות, קרינה ומדע מתקדם

אחד הענפים המסתוריים ביותר הוא מודיעין החתימות (MASINT), שמטרתו לזהות מטרות לפי מאפיינים פיזיקליים ייחודיים. באמצעות מדידת ההחזר של גלי מכ"ם ולייזר, סוכנויות ביון מסוגלות לקבוע את המבנה וההרכב המדויק של עצמים מרוחקים.

בנוסף, חיישנים תרמיים רגישים מאפשרים לחשוף פעילות תת-קרקעית ותנועת כוחות לפי שינויי טמפרטורה מזעריים, בעוד גלאים כימיים וגרעיניים מאתרים עקבות רדיואקטיביות באטמוספירה המעידות על ניסויי נשק חשאיים.

תרגילים ביטחוניים בים ומתחת ליבשה ( צילום: דובר צה"ל )

בינה מלאכותית ומעמקי הים

זירת האיסוף אינה מוגבלת רק למעבדות. תחום המחקר המודיעיני הרחב משתרע מהרשתות החברתיות ועד למעמקי האוקיינוס. באמצעות כלים מתקדמים של מודיעין ממקורות גלויים (OSINT), אלגוריתמים של בינה מלאכותית סורקים מיליוני פוסטים בזמן אמת כדי לזהות תסיסה אזרחית או הכנות להפיכה, לצד הצלבת נתוני טיסה ושיט ציבוריים למעקב אחר אוליגרכים וסוחרי נשק. במקביל, המודיעין האקוסטי (ACINT) מנטר את "טביעת האצבע" הקולית של צוללות במעמקים, כשבמקרים מסוימים אף מגויסים יונקים ימיים כמו דולפינים מאולפים לנשיאת חיישנים ולגילוי צוללנים עוינים.

מישהו הולך תמיד אתי ( שטארסטוק )

חבלה שקטה בתוך החומרה

כאשר המטרה הנדרשת והעלומה, העלולה להפוך בזמן שיא מתא טרור רדום למתקפת מחבלים מפתיעה, מנותקת מהרשת סוכנויות הביון עוברות לפעילות סייבר-פיזית ולפגיעה בשרשרת האספקה.

בשיטת השתלות החומרה, ציוד מחשוב ותקשורת מיורט פיזית בדרכו למדינת היעד, ומושתלים בו שבבים זעירים עוד לפני הגעתו ללקוח. לצד זאת, טכנולוגיות ניטור קרינה אלקטרומגנטית (TEMPEST) מאפשרות לשאוב מידע ממחשבים מנותקים לחלוטין מרשת האינטרנט, תוך פענוח התדרים, הקרינה, החום ואפילו רעש המאווררים שמפיק המחשב האישי בעת פעולתו.

פעולות חיוניות ומתוחכמות כאלה אולי לא יובאו לידיעת הציבור, אך הן עשויות להציל חיים ולמנוע מהרבים לדבר על דברים גרועים בהרבה מהתרחישים שרואים רק בסרטי אסונות, ועדיף לכולם שיישארו שם.