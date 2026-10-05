לקראת דרמה תקשורתית? עמית סגל נפגש עם מנכ"ל רשת 13

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הבעלים החדש של רשת 13, אסף רפפורט, ממשיך בניסיונותיו לעבות את שורות החברה ולגייס בכירים וטאלנטים מזהירים מהמתחרה הגדולה קשת 12 ומחברת החדשות שלה.

על פי דיווח בעיתון TheMarker, רפפורט קיים לאחרונה לפחות פגישה אחת עם הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, במטרה לבחון את מעברו לחדשות 13.

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עם זאת, על פי ההערכות הרווחות בשוק התקשורת, סגל אינו צפוי להיענות להצעה וצפוי להישאר בתפקידו כפרשן המוביל של חדשות 12.

הפנייה לסגל מצטרפת לשורה של מהלכים וניסיונות של הבעלות החדשה ברשת 13 לשנות את פני הערוץ ולחזק את חברת החדשות במאבקי הרייטינג מול הערוצים המתחרים.