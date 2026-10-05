לכל הסטוקרים: הפיצ'ר החדש של אינסטגרם שאתם חייבים להכיר

מכירים את הרגע הזה שנכנסים לסטורי של מישהו, אבל נזהרים במיוחד לא ללחוץ בטעות על הלב או לשלוח תגובה? באינסטגרם כנראה מכירים את החשש הזה היטב - ועכשיו יש להם פתרון.

הרשת החברתית מציעה במסגרת שירות הפרימיום שלה, Instagram Plus, פיצ'ר בשם "Story Preview", שמאפשר למשתמשים להציץ בסטורי של אדם אחר מבלי להופיע ברשימת הצופים שלו.

להציץ בלי להשאיר עקבות

במצב התצוגה המקדימה המשתמש לא נכנס לסטורי בדרך הרגילה, אלא מקבל אפשרות להציץ בו מבלי שהחשבון שלו יופיע ברשימת הצפיות. גם האפשרויות הרגילות לאינטראקציה עם הסטורי מוגבלות במצב הזה, כך שלא אמורים למצוא את עצמכם שולחים בטעות לייק בזמן ההצצה.

אבל יש קאץ': האפשרות היא חלק מ-Instagram Plus, המנוי בתשלום של אינסטגרם, ולא מהגרסה החינמית הרגילה.

וזה לא הפיצ'ר היחיד

לצד הצפייה המקדימה, Instagram Plus כולל שורה של אפשרויות נוספות סביב הסטורי. בין היתר, משתמשים יכולים להאריך את חיי הסטורי ב-24 שעות נוספות, לחפש שם מסוים בתוך רשימת הצופים ולראות כמה אנשים צפו בסטורי יותר מפעם אחת.

עם זאת, אינסטגרם הבהירה לאחרונה שנתוני הצפייה החוזרת לא חושפים מי בדיוק צפה שוב, אלא רק את מספר הצפיות החוזרות הכולל.

השירות עדיין אינו זמין באופן זהה לכל המשתמשים והמחיר משתנה בין מדינות. כך או כך, נראה שאינסטגרם מצאה דרך להפוך גם את אחד הרגעים הכי מוכרים, והכי מביכים, באפליקציה לפיצ'ר בתשלום.