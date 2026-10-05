האשמות קשות נגד הזמר המפורסם: "איים ברצח, אני מפחדת"

הסאגה המשפטית והאישית בין הזמר כריס בראון לאקסית שלו, דיימונד בראון, שוברת שיאים חדשים של דרמה. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט המאבק על דמי המזונות סביב בתם המשותפת בת ה-4, הפך לקרב השמות הסוער ביותר בהוליווד.

למרות שמערכת היחסים בין השניים הסתיימה, ועל אף שלבראון יש מאז בת זוג חדשה וילד נוסף, דיימונד מתארת מציאות שבה האקס המפורסם פשוט מסרב להמשיך הלאה. "הוא כועס מאוד כשאני יוצאת עם גברים אחרים", נכתב במסמכים החושפניים.

הטענות הקשות ביותר נוגעות להתנהגות אלימה ומאיימת מצדו של הזמר: "הוא איים ברצח על בן הזוג האחרון שלי, והמשיך באיומים לא רק כלפיו אלא גם כלפי אחיו התאום", טוענת דיימונד על פי הפרסום באתר TMZ.

דיימונד מבהירה כי הסיטואציה הקשה חזרה על עצמה גם מול גבר נוסף שאיתו ניסתה לבנות זוגיות לאחר הפרידה. "שתי מערכות היחסים האלה הסתיימו בגלל ההטרדות של כריס", היא מציינת בכאב. "אני לא אמורה לפחד להמשיך הלאה בחיי רק בגלל הכעס והטינה שלו".