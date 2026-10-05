האשמות קשות נגד הזמר המפורסם: "איים ברצח, אני מפחדת"

הסאגה המשפטית והאישית בין הזמר כריס בראון לאקסית שלו, דיימונד בראון, שוברת שיאים חדשים של דרמה. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט המאבק על דמי המזונות סביב בתם המשותפת בת ה-4, הפך לקרב השמות הסוער ביותר בהוליווד.
למרות שמערכת היחסים בין השניים הסתיימה, ועל אף שלבראון יש מאז בת זוג חדשה וילד נוסף, דיימונד מתארת מציאות שבה האקס המפורסם פשוט מסרב להמשיך הלאה. "הוא כועס מאוד כשאני יוצאת עם גברים אחרים", נכתב במסמכים החושפניים.
הטענות הקשות ביותר נוגעות להתנהגות אלימה ומאיימת מצדו של הזמר: "הוא איים ברצח על בן הזוג האחרון שלי, והמשיך באיומים לא רק כלפיו אלא גם כלפי אחיו התאום", טוענת דיימונד על פי הפרסום באתר TMZ.
דיימונד מבהירה כי הסיטואציה הקשה חזרה על עצמה גם מול גבר נוסף שאיתו ניסתה לבנות זוגיות לאחר הפרידה. "שתי מערכות היחסים האלה הסתיימו בגלל ההטרדות של כריס", היא מציינת בכאב. "אני לא אמורה לפחד להמשיך הלאה בחיי רק בגלל הכעס והטינה שלו".
"נעלם לבת שלו"
מעבר לאיומים ולרדיפה ברשתות החברתיות, דיימונד מאשימה את הזמר גם בהזנחה הורית ובשבירת כלים מול בתם הקטנה. לדבריה, בחצי השנה האחרונה בראון לא ביקש לראות את לאבלי אפילו פעם אחת.
אם לא די בכך, היא מתארת תקרית חריפה שהתרחשה במהלך מסיבת יום הולדת, שבה בראון התפרץ עליה בנוכחות הילדה — התנהגות שהגדירה כ"מזיקה ובלתי הולמת לחלוטין".
מהצד של הזמר מכחישים את הטענות הקשות: "כריס מכחיש את הדברים. למעשה, אני ממשיך לראות את הלקוחה שלכם מפרסמת דברים שאינם הולמים. אנא שלחו לי פרטים ספציפיים כדי שאוכל להבין ולסייע אם זה באמת קורה".