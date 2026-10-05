כמה דתיות פתחו את הטלפון ב-7 באוקטובר? הסקר שמסעיר את הרשת

וקר ה-7 באוקטובר 2023 תפס את הציבור הדתי בעיצומה של שבת וחג שמחת תורה. בעוד האזעקות והדיווחים הראשוניים החלו להתפשט, אלפי משפחות נדרשו לקבל החלטה מהירה: האם לפתוח את מכשירי הטלפון ולהתעדכן במתרחש, או להמשיך ולשמור על השבת כסדרה?

סקר חדש שפרסמה אושיית הרשת והסטנדאפיסטית רביטל ויטלזון יעקבס תחת הכותרת "הלמ"סלזון לשביעי באוקטובר", מציג נתונים מעניינים על התנהגות המגזר הדתי באותו בוקר דרמטי.

הנתונים נחשפים: רוב המשיבות לא נגעו בנייד

בסקר נשאלו המשתתפות: "שאלה לדתיות - האם פתחת את הפלאפון והיית איתו בשביעי? כן כל היום / כן קצת / לא נגעתי".

מתוך כלל המשיבים לסקר:

37% השיבו כי לא נגעו בטלפון כלל.

השיבו כי לא נגעו בטלפון כלל. 15% העידו כי פתחו את המכשיר "קצת".

העידו כי פתחו את המכשיר "קצת". 13% ציינו כי היו עם הטלפון "כל היום".

ציינו כי היו עם הטלפון "כל היום". 35% מהעונים ציינו כי אינם דתיים וסימנו את האופציה "לא דתיה וסקרנית לדעת מה ענו".

ניתוח המגזר הדתי: 43% פתחו את המכשיר

כאשר מנטרלים את המשיבות הלא-דתיות ומחשבים את הנתונים מתוך קבוצת הנשים הדתיות בלבד:

כ-57% מהנשים הדתיות בחרו שלא לנגוע בטלפון הנייד במהלך השבת.

מהנשים הדתיות בחרו שלא לנגוע בטלפון הנייד במהלך השבת. כ-43% מהנשים הדתיות פתחו את המכשיר ברמה כזו או אחרת – כאשר 23% פתחו "קצת" ו-20% היו איתו "כל היום".

הנתונים משקפים את המורכבות ההלכתית והנפשית שבה היו נתונים רבים בציבור הדתי באותו בוקר, כאשר הדילמה בין החשש והחרדה לבין גדרי פיקוח נפש ושמירת השבת עמדה במרכז היומיום של אלפי בתים בישראל.