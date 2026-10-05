גוטליב לזיני: "תהיה אמיץ מספיק ותתפטר"

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (שני) בחריפות את ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות חוסר הגינוי מטענו לטענתה, לאילמות הערבים נגד מתנחלים ביהודה ושומרון.

בדבריה כתבה גוטליב: "ראש השב"כ דוד זיני ליבי אתך. אולי אם חס וחלילה היו עוצרים את אחי ומגישים נגדו כתב אישום והוא היה בסכנת מאסר ממושך הייתי מסכימה לצאת מגידרי ולשנות את עורי עבורו. אבל עם כל הכבוד, אתה ראש שב״כ ואם הצליחו להחזיק גם אותך בגרון אז תהיה אמיץ מספיק ותתפטר.

‏חוסר הגינוי שלך לטרור ערבי ביהודה ושומרון מעורר בי תחושה קשה. השקט שלך ביחס להתנהגות עבריינית מחרידה של אנרכיסטים שמאלנים נגד מתיישבים ונגד חיילים ביהודה ושומרון הוא שקט מחריש אוזניים".

עוד היא הוסיפה: "האמירה שלך היום לשרה סטרוק שדרשה ממך להכיר בטרור ערבי ביהודה ושומרון ״שהיא מנותקת״ מזכירה לי ימים חשוכים טרום תופת אוקטובר. יצאתי מגידרי לפעול למינוייך לתפקיד החשוב הזה. הוכחת שאתה מחוייב לתפקידך כשחשפת את הפצרית הפושעת. אך בחודשים האחרונים השב״כ שוב עסוק בחיזוק קמפיין שקרי של אלימות מתיישבים יהודים, קמפיין שפוגע בחוסנה של המדינה בעולם. מה קרה גם לך??"