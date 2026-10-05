סיון כהן על אייזנקוט: "ממה בעצם הם כל כך מפחדים?"

העיתונאית ומגישת הטלוויזיה בערוץ 12 סיון כהן התייחסה היום (שני) למתקפות המופנות כלפי גדי אייזנקוט, והציגה שאלה בנוגע לפער שבין הטענות הנשמעות נגדו לבין החשש ממנו במערכת הפוליטית.

כהן מנתה שורה של טענות המושמעות כלפי אייזנקוט, ובהן השוואתו לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולאחר מכן תהתה מדוע, אם הטענות נכונות, יריביו הפוליטיים צריכים לחשוש ממנו.

"הוא יקים ממשלה עם עבאס, האנגלית שלו מגוחכת, איש חלש, נטול כריזמה, איפה הוא ואיפה ביבי? בדיחה שבכלל הגיע עד הלום", כתבה כהן.

לאחר מכן הוסיפה: "אם כל הדברים האלה נכונים ובהינתן העובדה שאייזנקוט אפילו מוביל בסקרים מסוימים, ממה בעצם הם ככ מפחדים?"

כהן חתמה את דבריה בשאלה נוספת, כשהיא מתייחסת למשמעות האפשרית של הטענות הללו מבחינת הקמפיין של נתניהו: "זו אמורה להיות מתנת קמפיין מפוארת לנתניהו, לא?"