ברוך דיין האמת: נפטר גיבור ישראל ד"ר יהודה דוד ז"ל

ד"ר יהודה דוד ( קובי גדעון/פלאש90 )

ברוך דיין האמת. בגיל 73 נפטר ד"ר יהודה דוד, גיבור ישראל שזכה בצל"ש אלוף על תיפקודו במלחמת לבנון השנייה.

דוד יליד אלג'יריה, גדל בצרפת שם למד רפואה. הוא עלה לישראל והתמחה בבתי החולים שערי צדק ותל השומר בכירורגיית כף היד. במלחמת לבנון השנייה, שימש כרופא של גדוד 932 של הנח"ל ועל תיפקודו בלחימה קיבל צל"ש אלוף. הוא עלה לכותרות כשהתנהל נגדו משפט דיבה על ג'מאל א-דורה, אביו של הילד מוחמד א-דורה שנורה לעיני המצלמות בימים הראשונים של האינתיפאדה השנייה, כשאביו משתמש בו כמגן. הפלסטינים האשימו את צה"ל בירי, ואילו דוד טען כי הפצעים שהציג האב, היו פצעים ישנים, שהוא בתור רופא טיפל בהם 7 שנים קודם לכן, ונעשו בכלל על ידי חמאס.

עוד באותו נושא ד"ר יהודה דוד: אני פורש מהמרוץ בשל מחלת הסרטן תומר ניר

איילת שקד, שהייתה אז בארגון 'ישראל שלי' סייעה לו לחבר גורמי ממשל בישראל שעזרו לו במשפט. בערכאה ראשונה הוא הפסיד בתביעה, אבל בערעור הוא ניצח.

את הקשר ביניהם המשיכו השניים, גם לאחר מכן, כשדוד הצטרף לבית היהודי והתמודד בפריימריז כמומלץ של בנט, אך נאלץ לפרוש בשל גילוי מחלת הסרטן. במשך עשור וחצי ניהל מלחמה, וכעת כאמור הלך לעולמו.