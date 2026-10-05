אלירז שדה על השרה מהליכוד: "נתניהו חייב לפטר אותה"

אלירז שדה התייחס לסערת האחריות בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, וקרא לנתניהו לפטר את שרת התחבורה אם יתברר כי היא אחראית למחדל.

אלירז שדה התייחס היום (שני) למחדל שנחשף בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, וקרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לפטר את שרת התחבורה מירי רגב, אם יתברר כי היא נושאת באחריות לאירוע.

שדה כתב: "אם מירי רגב אחראית על המחדל התעופתי - נתניהו חייב לפטר אותה".

דבריו מגיעים על רקע הוויכוח שהתעורר בימים האחרונים סביב האחריות לבדיקת אנשי הצוות בחברות התעופה הזרות המגיעות לישראל, לאחר שטייס המשנה העומאני ניסה להשתלט על מטוס פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל.

רגב מצידה דחתה את הטענות לאחריות משרד התחבורה. לדבריה, "משרד התחבורה הוא לא גוף מודיעיני", והוא אינו הגוף שאמור לבצע בדיקות מודיעיניות לאנשי צוות זרים. רגב טענה כי כאשר מדובר בחברה זרה, האחריות המודיעינית מוטלת על גורמי הביטחון.

מנגד, בחדשות 12 פורסם כי בחודשים האחרונים העביר השב"כ שלושה מסמכים לשרת התחבורה, למשרד התחבורה ולמל"ל, ובהם התריע על פערים בבדיקת טיסות המופעלות בידי חברות זרות. לפי הדיווח, השב"כ המליץ להעביר את הטיפול בטיסות החכורות לרשות התעופה האזרחית, אך רגב לא קיבלה את ההמלצה.

מיד לאחר ניסיון הפיגוע דרשה רגב לעצור את טיסות פליי דובאי לישראל עד לבירור נסיבות האירוע. השרה טענה אז כי החברה הפרה את הסכם התעופה בין ישראל לאיחוד האמירויות בעקבות שיבוצו של טייס מעומאן בטיסה לישראל.