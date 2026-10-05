בורקס תרד וגבינות הוא אחד המאפים החלביים האהובים ביותר על המשפחה הישראלית, והוא מתאים במיוחד לארוחות שבת, לאירוח או פשוט לארוחת צהריים מפנקת. המתכון שלפניכם משלב תרד עשיר בברזל עם שלושה סוגי גבינות, ומניב בורקסים פריכים מבחוץ ונימוחים מבפנים.

הסוד להצלחת המתכון טמון בשני דברים מרכזיים: סחיטה יסודית של התרד מכל הנוזלים, והשימוש באגוז מוסקט שמשדרג את הטעם באופן משמעותי. כידוע, תרד הוא ירק ירוק עשיר בוויטמינים ומינרלים חיוניים, ושילובו עם גבינות מעניק ערך תזונתי גבוה למאפה.

המרכיבים הנדרשים

למילוי תזדקקו ל-200 גרם עלי תרד טריים או מוקפאים, 200 גרם גבינה בולגרית או פטה מפוררת, 100 גרם גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת, ושתי כפות גדושות גבינה לבנה, קוטג' או שמנת חמוצה. לתערובת יש להוסיף ביצה אחת, רבע כפית אגוז מוסקט וקורט פלפל שחור.

לציפוי תשתמשו בביצה טרופה ושומשום או קצח. חבילת בצק עלים מופשר תספיק ליצירת 8-10 בורקסים בגודל בינוני, תלוי בגודל הריבועים שתחתכו.

הכנת התרד - השלב המכריע

אם אתם משתמשים בתרד טרי, יש לקצוץ אותו גס ולהקפיץ במחבת חמה עם מעט שמן זית למשך 2-3 דקות בלבד, עד שהוא נובל ומאבד מנפחו. לאחר מכן יש להעביר למסננת, לקרר מעט ולסחוט היטב את כל הנוזלים. שלב הסחיטה קריטי - אם יישארו נוזלים, הבורקס יצא רטוב ולא פריך.

במקרה של שימוש בתרד מוקפא, יש להפשיר אותו לחלוטין ולסחוט בידיים את כל הנוזלים. כדאי לעשות זאת מעל הכיור, כי כמות הנוזלים שיוצאת מהתרד המוקפא עשויה להפתיע.

ערבוב המילוי והרכבת הבורקסים

בקערה גדולה יש לערבב את התרד הסחוט והקצוץ עם כל סוגי הגבינות, הביצה, אגוז המוסקט והפלפל השחור. חשוב לערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה שבה כל הרכיבים משולבים היטב.

את בצק העלים יש לפרוס ולחתוך לריבועים בגודל של כ-10X10 ס"מ. על כל ריבוע מניחים כפית גדושה מהמילוי במרכז, מקפלים למשולש או למלבן, ומהדקים את השוליים. כדאי ללחוץ על השוליים עם שיני מזלג - זה יוצר סגירה אטומה ומעניק מראה מקצועי.

אפייה והגשה

יש לחמם את התנור מראש ל-200 מעלות ולרפד תבנית בנייר אפייה. את הבורקסים המורכבים מסדרים בתבנית, מברישים בביצה טרופה ומפזרים שומשום או קצח. האפייה נמשכת כ-20-25 דקות, עד שהבורקסים מוזהבים, תפוחים ופריכים.

חשוב לא לפתוח את התנור במהלך האפייה, כדי לא לפגוע בתהליך התפיחה. הבורקסים מוכנים כשהם מקבלים גוון זהוב יפה והבצק נראה פריך. מומלץ להמתין מספר דקות לפני ההגשה, כדי שהמילוי יתייצב מעט.

טיפים להצלחה

אגוז המוסקט הוא המרכיב הסודי שמשדרג את הטעם באופן משמעותי - אל תוותרו עליו. אם אתם אוהבים טעמים עשירים יותר, אפשר להוסיף למילוי גם בצל מטוגן דק או שום קצוץ. חשוב לוודא שבצק העלים מצונן היטב לפני העבודה איתו - זה מקל על החיתוך וההרכבה.

הבורקסים מתאימים גם להקפאה: אפשר להכין אותם עד לשלב האפייה, להקפיא על מגש ולאחר מכן להעביר לשקית. בעת הצורך, אפשר לאפות אותם ישירות מהמקפיא, תוך הוספת כ-5 דקות לזמן האפייה.