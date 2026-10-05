אב שכול התפרץ לדברי נתניהו: "לא הגנת על הבן שלי"

האב השכול מתפרץ לדברי נתניהו ( משה אריה, סרוגים )

יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל, שנהרג בשוגג על ידי לוחמי צה"ל בקיבוץ כיסופים, ב-7.10, קטע את נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל: "לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה, ביזיון"