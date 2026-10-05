יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל, שנהרג בשוגג על ידי לוחמי צה"ל בקיבוץ כיסופים, ב-7.10, קטע את נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל: "לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה, ביזיון"
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אב שכול התפרץ לדברי נתניהו: "לא הגנת על הבן שלי"
יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל, שנהרג ב-7.10 בקיבוץ כיסופים, קטע את נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל: "לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה, ביזיון"
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מר נתניהו, מנהיג אמת לא בורח מאחריות כשקורה אסון במימדים כאלה! הצעקה של האב השכול היא זעקת אמת שמחייבת אותנו לחשבון נפש נוקב