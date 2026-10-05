סרוגים
צפו בתקרית

אב שכול התפרץ לדברי נתניהו: "לא הגנת על הבן שלי"

יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל, שנהרג ב-7.10 בקיבוץ כיסופים, קטע את נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל: "לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה, ביזיון"

4 תגובות
עקבו אחרינו ב -
האב השכול מתפרץ לדברי נתניהו (משה אריה, סרוגים)

יעקב גודו, אביו של תום גודו ז"ל, שנהרג בשוגג על ידי לוחמי צה"ל בקיבוץ כיסופים, ב-7.10, קטע את נאום ראש הממשלה בטקס האזכרה הממלכתי בהר הרצל: "לא הגנת על הבן שלי ועל 1,200 נרצחים ב-7 באוקטובר. בושה, ביזיון"

האב השכול מתפרץ לדברי נתניהו

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
4
תומר
לפני 47 דקות

מר נתניהו, מנהיג אמת לא בורח מאחריות כשקורה אסון במימדים כאלה! הצעקה של האב השכול היא זעקת אמת שמחייבת אותנו לחשבון נפש נוקב
הצטרפו אלינו