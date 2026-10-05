אבישי גרינצייג בתגובה לחשיפה הדרמטית: "הוא ירד לגמרי מהפסים"

אבישי גרינצייג ( חיים גולדברג/פלאש90 )

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שני) לחשיפה הדרמטית, לפיה מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, תכנן פיגוע המוני ורצח של מאות ערבים ישראליים.

גרינצייג טען כי ככל שצוללים לפרטים, מבינים כי מדובר באדם שירד מהפסים. בדבריו כתב גרינצייג: "לאחר ההלם והזעזוע הראשוניים מכתב האישום נגד הפרופסור למתמטיקה שתכנן סדרת פיגועי טרור המוניים נגד האוכלוסייה הערבית - כשניגשים לקרוא את כתב האישום עצמו, רואים שמדובר באדם שפשוט ירד מהפסים ברמות הכי בסיסיות. תכנוני תכנונים של אדם שפשוט התנתק מחללית האם בלי זיקה לעולם המעשה. ‏

עוד באותו נושא אבישי גרינצייג מאשים: טלי גוטליב עוזרת לאבו שחאדה חדשות סרוגים

היום בדיון הארכת המעצר, הוא התווכח עם הסנגור שלו שניסה לרמוז לבעיות פסיכיאטריות. ואכן יש חוות דעת פסיכיאטרית ראשונית שמדברת על בוחן מציאות לקוי, מחשבות שווא וכו׳. אלא שהפרופסור הנאשם קם וכשהשופטת התייחסה בהחלטתה לממצאים שמעלים ספק על הכשירות הנפשית - הוא התפרץ ואמר:

״עורך הדין שלי הציג לי מצג שווא שאשחק אותה קצת קוקו, וזה יקל עליי בעונש. אני לחלוטין כשיר ועומד מאחורי מעשיי״. נראה כמו מקרה של אדם גאון שירד לגמרי מהפסים הנפשיים.

אגב, הנימוק הנהדר של הפרופסור מדוע יש לשחרר אותו למעצר בית היה: ״יש לי מבחנים לבדוק״. לא נגעתי".