מתקפה חריפה משמאל על הרצוג: "יש גבול לפחדנות שלו"

הנשיא הרצוג ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

הכתב אביעד גליקמן מתח היום (שני) ביקורת חריפה על נשיא המדינה יצחק הרצוג, בעקבות הדברים שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לזכר הנרצחים במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר בהר הרצל.

הנשיא הרצוג ( צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ )

גליקמן התייחס לכך שבדברי הנשיא לא הופיעו במפורש המילים "ועדת חקירה ממלכתית", וכתב: "מישהו יודע למה נשיא המדינה לא אמר את המילים 'ועדת חקירה ממלכתית'?? חשבתי שיש גבול לפחדנות שלו". בנאומו התמקד הרצוג בזיכרון הנרצחים, בגבורת האזרחים וכוחות הביטחון ובאירועים שהתרחשו בכביש 232 בבוקר שבעה באוקטובר. הנשיא תיאר את הכביש כמי שהפך באותו בוקר מ"כביש הדמים" גם ל"כביש הגבורה", בעקבות האזרחים וכוחות הביטחון שנכנסו לאזור כדי להציל חיים.

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הרצוג התייחס גם לכשל שאירע באותו בוקר ואמר כי בכביש 232 "היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים".

לקראת סיום דבריו התייחס הנשיא גם לבחירות המתקרבות וקרא לאזרחי ישראל לממש את זכותם הדמוקרטית. לדבריו, על אף המחלוקות הצפויות בתקופת הבחירות, יש לזכור את "הברית הפשוטה בינינו", שלדבריו גדולה מחילוקי הדעות בחברה הישראלית.

עם זאת, בדברים שנמסרו לקראת נאומו, הרצוג לא הזכיר במפורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית, נקודה שבשמאל בחרו לכעוס עליה.