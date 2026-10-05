מתקפה חריפה משמאל על הרצוג: "יש גבול לפחדנות שלו"

הכתב אביעד גליקמן מתח היום (שני) ביקורת חריפה על נשיא המדינה יצחק הרצוג, בעקבות הדברים שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לזכר הנרצחים במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר בהר הרצל.
גליקמן התייחס לכך שבדברי הנשיא לא הופיעו במפורש המילים "ועדת חקירה ממלכתית", וכתב: "מישהו יודע למה נשיא המדינה לא אמר את המילים 'ועדת חקירה ממלכתית'?? חשבתי שיש גבול לפחדנות שלו".
בנאומו התמקד הרצוג בזיכרון הנרצחים, בגבורת האזרחים וכוחות הביטחון ובאירועים שהתרחשו בכביש 232 בבוקר שבעה באוקטובר. הנשיא תיאר את הכביש כמי שהפך באותו בוקר מ"כביש הדמים" גם ל"כביש הגבורה", בעקבות האזרחים וכוחות הביטחון שנכנסו לאזור כדי להציל חיים.
הרצוג התייחס גם לכשל שאירע באותו בוקר ואמר כי בכביש 232 "היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים".
לקראת סיום דבריו התייחס הנשיא גם לבחירות המתקרבות וקרא לאזרחי ישראל לממש את זכותם הדמוקרטית. לדבריו, על אף המחלוקות הצפויות בתקופת הבחירות, יש לזכור את "הברית הפשוטה בינינו", שלדבריו גדולה מחילוקי הדעות בחברה הישראלית.
עם זאת, בדברים שנמסרו לקראת נאומו, הרצוג לא הזכיר במפורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית, נקודה שבשמאל בחרו לכעוס עליה.
פעם הנהגה ראויה דרשה שקפות מלאה לאזרחים, היום בורחים מחקירה ממלכתית! ההיסטוריה הוכיחה שרק אמת בונה אמון לאומי