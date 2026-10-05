ארוחת ערב בריאה: קישואים ממולאים בגבינות

מחפשים ארוחת ערב קצת אחרת, שלא תגרור אתכם לשעה במטבח? סירות הקישואים האלה הן פתרון פשוט וטעים: כמה מרכיבים שיש כמעט בכל מקרר, הכנה קצרה ויש לכם ארוחה חמה, משביעה וקלילה.
סירות קישואים ממולאות בגבינות
מצרכים:
- 2 קישואים גדולים
- 2 ביצים
- חצי כוס קוטג'
- חצי כוס גבינה בולגרית מפוררת
- חופן עגבניות שרי קצוצות
- מעט בצל ירוק קצוץ
- מלח ופלפל שחור
- מעט אורגנו
- שמן זית
אופן ההכנה
מחממים תנור ל-200 מעלות. חוצים את הקישואים לאורך ומרוקנים בעזרת כפית מעט מהחלק הפנימי, כך שתיווצר מעין "סירה".
מברישים את הקישואים במעט שמן זית ומכניסים לתנור לכ-10 דקות לריכוך ראשוני.
בינתיים מערבבים בקערה את הביצים, הקוטג', הגבינה הבולגרית, עגבניות השרי והבצל הירוק. מתבלים במלח, פלפל ומעט אורגנו.
מוציאים את הקישואים מהתנור, ממלאים כל אחד בנדיבות בתערובת ומחזירים לאפייה למשך 15-20 דקות נוספות, עד שהמילוי מתייצב ומקבל מעט צבע מלמעלה.
מגישים חם לצד סלט ירקות, ויש לכם ארוחת ערב קלה וטעימה.