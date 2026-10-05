ארוחת ערב בריאה: קישואים ממולאים בגבינות

קישואים ממולאים גבינות ( צילום: AI )

מחפשים ארוחת ערב קצת אחרת, שלא תגרור אתכם לשעה במטבח? סירות הקישואים האלה הן פתרון פשוט וטעים: כמה מרכיבים שיש כמעט בכל מקרר, הכנה קצרה ויש לכם ארוחה חמה, משביעה וקלילה.