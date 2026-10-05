"משקר ביודעין": הציוץ שהפרקליט של בנט היה רוצה למחוק

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

בשנת 2019 תקף עו"ד נדב ויסמן את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בחריפות, וטען כי הוא "משקר לציבור ביודעין". שבע שנים לאחר מכן, ויסמן מייצג את בנט ואת מפלגת ביחד בהליכים משפטיים. והוא לא הראשון שעושה את הדרך ממבקר חריף של בנט אל המעגל המקצועי שלו.

במרץ 2019 פרסם נפתלי בנט מסר תקיף נגד בג״ץ וכתב כי כדי לנצח את חמאס צריך ״לשחרר את צה״ל מבג״ץ״. מי שיצא נגדו אז בחריפות היה עו״ד נדב ויסמן. בתגובה לבנט כתב ויסמן: ״בושה שזה שר חינוך במדינת ישראל. הוא משקר לציבור ביודעין״, והוסיף כי עצמאותו של בג״ץ היא ״כיפת ברזל שמגנה על חיילינו״ וכי בנט מנסה לקחת אותה מהם.

מתקפה חריפה ( צילום מסך )

שבע שנים חלפו, וכיום אותו ויסמן נמצא דווקא בצד של בנט: הוא מייצג את נפתלי בנט ואת מפלגת ביחד בהליכים משפטיים ומופיע כבא כוחם. הפער בין השניים לא הסתכם רק בציוץ. ויסמן היה מהתובעים הבולטים במשפט אלאור אזריה, בעוד בנט היה באותה תקופה מהפוליטיקאים הבולטים שקראו לחון את אזריה וביקרו בחריפות את אופן ניהול הפרשה.

מייצג את בנט ( צילום מסך )

וכך, בין ״בושה שזה שר חינוך״ לבין ייצוגו המשפטי של אותו שר לשעבר, עברו כמה שנים והרבה מאוד פוליטיקה.

ויסמן גם אינו הראשון שעושה את הדרך המפתיעה ממבקר חריף של בנט אל המעגל המקצועי שלו. גם היועץ האסטרטגי ליאור חורב, שהצטרף השנה לקמפיין של בנט, נהג בעבר לתקוף אותו במילים חריפות במיוחד ואף כינה אותו בין היתר ״אפס מוחלט״, ״כלבלב״ ו״הסמרטוט של ביבי״. השנים חלפו, ובסופו של דבר המבקר החריף הפך ליועץ בקמפיין. כעת, עם ויסמן, נראה שכבר קשה להתעלם מהתופעה.

ביקשנו את תגובותיהם של עו״ד נדב ויסמן ומפלגת ביחד. לכשיתקבלו - נפרסם אותן.