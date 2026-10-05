ראש האופוזיציה בספרד בתגובה ראשונה להליכה לבחירות 

ראש האופוזיציה בספרד, אלברטו פייחו ( גיל קורצו\שאטרסטוק )

שעות ספורות אחרי הודעתו של ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז על פיזור הפרלמנט והליכה לבחירות ב-29 בנובמבר, ראש האופוזיציה אלברטו פייחו הגיב כעת (שני) להחלטה - כשבירך על נפילת ממשלת השמאל והדגיש כי מפלגתו מוכנה לפעול למען חילופי השלטון.

"יש לנו את האנרגיה, את המחויבות ואת התוכניות לקידום שינוי עמוק, כנה ונחוץ. סוף סוף נוכל להצביע על כך" אמר פייחו בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. "סוף כל סוף ספרד תוכל להגיד את מה שהיא חושבת, ולבחור איזה סוג מדינה היא רוצה להיות. קדימה, בואו נעשה את זה!".

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