ראש האופוזיציה בספרד בתגובה ראשונה להליכה לבחירות 

שעות ספורות אחרי הודעתו של ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז על פיזור הפרלמנט והליכה לבחירות ב-29 בנובמבר, ראש האופוזיציה אלברטו פייחו הגיב כעת (שני) להחלטה - כשבירך על נפילת ממשלת השמאל והדגיש כי מפלגתו מוכנה לפעול למען חילופי השלטון.
"יש לנו את האנרגיה, את המחויבות ואת התוכניות לקידום שינוי עמוק, כנה ונחוץ. סוף סוף נוכל להצביע על כך" אמר פייחו בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות. "סוף כל סוף ספרד תוכל להגיד את מה שהיא חושבת, ולבחור איזה סוג מדינה היא רוצה להיות. קדימה, בואו נעשה את זה!".
כאמור, סנצ'ז הודיע הבוקר על פיזור הפרלמנט והקדמת הבחירות, שייערכו ב-29 בנובמבר. המהלך מגיע אחרי שבחודשים האחרונים נרשמה ביקורת רבה כלפי סנצ'ז וממשלת המיעוט שלו, לצד שבועות של מחאה נגד מדיניות ההגירה ומשבר הדיור בספרד.
הממשלה היוצאת הושבעה ב-2023, אחרי שסנצ'ז נאלץ להקים ממשלת מיעוט עם מפלגת השמאל הקיצוני "סומאר", בתמיכה חיצונית של המפלגות הבדלניות מקטלוניה וחבל הבאסקים. באוקטובר 2025 מפלגת "חונטס" הקטלאנית הודיעה על הפסקת התמיכה בממשלה ומעבר לאופוזיציה, ומאז אין לסנצ'ז רוב בפרלמנט.
ממשלת סנצ'ז נתפסה גם כאחת הממשלות העוינות ביותר כלפי ישראל, כשבמהלך כהונתו סנצ'ז הכיר במדינה פלסטינית, הטיל על ישראל אמברגו נשק, והשמיע התבטאויות חריפות רבות נגד ישראל והמלחמה בעזה. שר החוץ גדעון סער טען בעבר כי מדיניות החוץ האנטי-ישראלית היא "ניסיון שקוף" להסיח את הדעת מפרשות השחיתות שבהן סנצ'ז מואשם.