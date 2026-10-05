בלי קמח ובלי להסתבך: עוגיות טחינה ושוקולד ב-4 מרכיבים

עוגיות טחינה ושוקולד ( צילום: AI )

מתחשק לכם משהו מתוק ליד הקפה, אבל ממש לא בא לכם להתחיל להסתבך במטבח? העוגיות האלה בדיוק בשבילכם: ארבעה מרכיבים, כמה דקות של עבודה ושילוב של טחינה ושוקולד מריר.