בלי קמח ובלי להסתבך: עוגיות טחינה ושוקולד ב-4 מרכיבים

מתחשק לכם משהו מתוק ליד הקפה, אבל ממש לא בא לכם להתחיל להסתבך במטבח? העוגיות האלה בדיוק בשבילכם: ארבעה מרכיבים, כמה דקות של עבודה ושילוב של טחינה ושוקולד מריר.
עוגיות טחינה ושוקולד
מצרכים:
- חצי כוס טחינה גולמית
- ביצה אחת
- 3 כפות מייפל טבעי או דבש
- חצי כוס שוקולד מריר קצוץ
אופן ההכנה
מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
מערבבים בקערה את הטחינה, הביצה והמייפל עד לקבלת תערובת אחידה. מוסיפים את השוקולד המריר הקצוץ ומערבבים שוב.
יוצרים מהתערובת עוגיות קטנות ומניחים על התבנית במרווחים. משטחים אותן מעט ומכניסים לתנור למשך 10-12 דקות, עד שהשוליים מתייצבים ומזהיבים קלות.
מוציאים מהתנור ומניחים לעוגיות להתקרר כמה דקות לפני שמרימים אותן מהתבנית. בזמן הקירור הן מתייצבות, אבל נשארות רכות ונימוחות מבפנים.
וזהו - ארבעה מרכיבים, קערה אחת וקינוח קטן שמתאים בדיוק ליד הקפה.