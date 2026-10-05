דוד זיני תקף בחריפות את השרה: "את מנותקת!"

ראש השב"כ דוד זיני, תקף אמש (ראשון) בחריפות את השרה אורית סטרוק בהקשר לסערה סביב אלימות המתנחלים, כך דיווח מיכאל שמש בחדשות 13.

השרה סטרוק אמרה: פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם ומסכנים את חייהם. אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן.

זיני השיב לה: הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון.

סטרוק: אני מגנה כל הזמן. זיני שאל אותה: איפה גינית? סטרוק: ברשת ב׳, בגל״צ, בכל מקום. רק תקשיב.