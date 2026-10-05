רונן צור מזהיר: זו תהיה טעות אם נתניהו יעשה זאת

יועץ התקשורת רונן בר, התראיין היום (שני) ברדיו 'קול ברמה' והתייחס להודעת גדי איזנקוט בה הוא הזמין את ראש הממשלה נתניהו לעימות מולו.
בדבריו טען צור: "נתניהו יקח סיכון גדול יותר אם יילך לעימות עם איזנקוט, הוא כעת במגמת עליה לטובתו. הוא שולט לגמרי בסדר היום. האופזיציה לא באירוע; אם נתניהו היה יו״ר אופוזיציה בזמן תקרית המטוס - היינו רואים 180 שקי גופות ליד ביתו של רה"מ איזנקוט או בנט".
בהודעה כתב איזנקוט: "מכתב זה הינו הזמנה רשמית לראש הממשלה מר בנימין נתניהו, מטעמו של יו"ר ישר! רב-אלוף במיל׳ גדי איזנקוט, לקיומו של עימות ישיר ופומבי ביניהם, שישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל" נכתב. "בעוד 23 ימים יתקיימו בישראל הבחירות הגורליות ביותר, בצומת דרכים קריטי לביטחון ועתיד מדינת ישראל. ב-27/10, שלוש שנים לאחר מחדל ה-7/10 החמור בתולדות ישראל, האסון הקשה והגדול ביותר שידענו - עם ישראל יבחר מנהיג".
איזנקוט הזכיר כי "ראש הממשלה מסרב להקים ועדת חקירה ומסרב להפיץ את הפרוטוקולים המלאים, באופן שפוגע באמון הציבור במוסדות המדינה ומסכן את ישראל באסון נוסף. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג, לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר, לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות, בלי ספינים ושקרים".
עוד ציין כי "כנהוג במדינות דמוקרטיות, שני הצדדים יתחייבו לקיומו של עימות מאוזן, הוגן ומכבד, כפי שראוי כלפי העם בישראל: 1. ייקבע מתווה המאפשר מתן תשובות ענייניות ומקיפות, ויאפשר לכלל כלי התקשורת בישראל לשדרו. 2. מנחי העימות יהיו עיתונאים/ות שייבחרו ע״י עורכי ערוצי החדשות. 3. כללי העימות והדיון, חלוקת הזמנים, שיטת השאלות ועוד, ייקבעו בין המנחים שיבחרו לבין נציגי מטות המועמדים".
"כפוף לכללים שלעיל אנו מוכנים לעימות באופן מיידי" סיכם איזנקוט. "אשמח לתאם פגישה להמשך דיון ותיאום הפרטים לקיום העימות בהקדם".
אייזנקוט מוזמן לפרוס את משנתו המדינית בנוגע למדינה פלסטינית