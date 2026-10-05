רונן צור מזהיר: זו תהיה טעות אם נתניהו יעשה זאת

בנימין נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

יועץ התקשורת רונן בר, התראיין היום (שני) ברדיו 'קול ברמה' והתייחס להודעת גדי איזנקוט בה הוא הזמין את ראש הממשלה נתניהו לעימות מולו.

בדבריו טען צור: "נתניהו יקח סיכון גדול יותר אם יילך לעימות עם איזנקוט, הוא כעת במגמת עליה לטובתו. הוא שולט לגמרי בסדר היום. האופזיציה לא באירוע; אם נתניהו היה יו״ר אופוזיציה בזמן תקרית המטוס - היינו רואים 180 שקי גופות ליד ביתו של רה"מ איזנקוט או בנט".

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