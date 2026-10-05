יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'סי אייזנברג

ג'סי אייזנברג, מהשחקנים והיוצרים המוכשרים והמיוחדים בהוליווד, חוגג היום יום הולדת. בין אם אתם זוכרים אותו בגלל קצב הדיבור המטורף שלו, הריצה בין זומבים, או הגילום המבריק של מייסד פייסבוק – הנה 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והחיבור הייחודי שלו לזהות היהודית:
- הריצה לאוסקר בתור מארק צוקרברג: תפקידו האייקוני ביותר בקריירה היה בסרט "הרשת החברתית" (2010), שם גילם את מייסד פייסבוק, מארק צוקרברג. הגילום המדויק, הכהה והחד שלו זיכה אותו במועמדות לפרס האוסקר לשחקן הטוב ביותר וביסס את מעמדו בצמרת הוליווד.
- לא רק שחקן – גם במאי ותסריטאי מוערך: אייזנברג אינו מסתפק רק בעמידה מול המצלמה. הוא כתב וביים כמה סרטים מוערכים, בהם "כשתסיים להציל את העולם" (2022) והדרמה הקומית "כאב אמיתי" (2024), שזכתה לשבחים מקיר לקיר בפסטיבלי הקולנוע.
- סופר ומחזאי מצליח: מלבד תסריטים לקולנוע, ג'סי כתב מספר מחזות שהועלו בברודוויי ובאוף-ברודוויי (ביניהם The Assembled Parties ו-The Spoils), ואף פרסם ספר סיפורים קצרים מצליח בשם Bream Gives Me Hiccups.
- חיבור חם לזהות היהודית – ושתיקה זהירה אחרי ה-7 באוקטובר: אייזנברג גדל בניו ג'רזי למשפחה יהודית ומחובר מאוד לשורשיו ולזיכרון השואה. בעבר ביקר בישראל מספר פעמים (כולל במהלך מבצע "צוק איתן" ב-2014 לרגל העלאת מחזה שלו). אף שאינו מתבטא בנושאים פוליטיים אקטואליים ונמנע מהצהרות רשמיות על אירועי 7 באוקטובר והמלחמה – תוך שהוא מבהיר בראיונות שאינו מומחה לפוליטיקה – הזיקה שלו לזהותו ולמורשת המשפחתית נותרה חלק מרכזי בחייו וביצירתו.
- הופך את החרדות למנוע יצירתי: אייזנברג מדבר בפתיחות רבה על כך שהוא מתמודד עם הפרעות חרדה ו-OCD (הפרעה טורדנית-כפייתית) מאז ילדותו. הוא שיתף בעבר כי המשחק והכתיבה משמשים עבורו כלי תרפויטי להתמודדות עם המתחים והמחשבות.
- שחקן תיאטרון בנשמה: למרות ההצלחה במסך הגדול, אייזנברג שומר על זיקה חזקה לבמה. את דרכו המקצועית החל בתיאטרון כבר בגיל צעיר, והוא ממשיך לחזור ולשחק בהצגות באופן קבוע בין צילומי סרטים.
- הפרשנות המודרנית ללקס לות'ר: אחד מתפקידיו המסקרנים והשנויים במחלוקת היה הנבל לקס לות'ר בסרט "באטמן נגד סופרמן: שחר הצדק" (2016). אייזנברג העניק לדמות פרשנות מודרנית, נוירוטית ומתוחכמת שהזכירה יזמי הייטק מטורפים מסילקון ואלי.
- הצמד המנצח עם וודי הרלסון: אייזנברג ווודי הרלסון הציגו כימיה נהדרת על המסך בסרט הפולחן "זומבילנד" (ובסרט ההמשך שלו), כמו גם בסדרת סרטי הקסמים והמתח "האשליה" (Now You See Me). השניים הפכו לחברים קרובים מאוד גם בחייהם האישיים.
- פעיל חברתי ופילנתרופ: מעבר לקריירה האמנותית, ג'סי מפתח מעורבות חברתית עמוקה. הוא תורם ופעיל בארגונים המספקים מקלט לנפגעי אלימות במשפחה, וכן בארגוני סיוע לקהילות מוחלשות ולחינוך אמנותי.
- הסימן המסחרי: קצב דיבור מסחרר - אחד המאפיינים הבולטים ביותר של אייזנברג הוא קצב הדיבור המהיר והייחודי שלו. התכונה הזו מעניקה כמעט לכל דמות שהוא מגלם תחושה פנימית של אינטלקט גבוה, חוסר שקט ואנרגיה נוירוטית בלתי נדלית.