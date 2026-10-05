יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'סי אייזנברג

ג'סי אייזנברג ( שאטרסטוק )

ג'סי אייזנברג, מהשחקנים והיוצרים המוכשרים והמיוחדים בהוליווד, חוגג היום יום הולדת. בין אם אתם זוכרים אותו בגלל קצב הדיבור המטורף שלו, הריצה בין זומבים, או הגילום המבריק של מייסד פייסבוק – הנה 10 עובדות מרתקות על הקריירה, החיים והחיבור הייחודי שלו לזהות היהודית: