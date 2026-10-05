בן גביר בטוח: שלושתם אשמים במחדל ה-7 באוקטובר

בן גביר ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר איתמר בן גביר, תקף היום (שני) בחריפות את ראשי מערכת הביטחון, בציון 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר.

בראיון ברדיו 'גלי ישראל' אמר בן גביר: "האשמים המרכזיים הם הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש אמ"ן. הם באמת הטעו את נתניהו. הם היו חייבים להביא את המודיעין לנתניהו והם הטעו אותו בגדול. ‏אבל אם אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה באותה תקופה כשר ביטחון, לא רק לשמוע להם. גם לשמוע איפכא מסתברא, גם לשמוע שיטה אחרת, תפיסה אחרת, דעה אחרת. מסתבר שבתוך הצבא היו לא מעט שיטות כאלה ודעות כאלה, רק פשוט לא נתנו להם להשמיע את הקול שלהם".

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מוקדם יותר היום, התייחס בן גביר לסערה שעורר ברחוב, בעקבות שלטי בחירות שתלה, עליהם נכתב כי אם הוא היה שר הביטחון - ה-7 באוקטובר לא היה קורה.

בדבריו כתב בן גביר: "אני רואה את ההתבכיינות של השמאל בעקבות השלטים שעוצמה יהודית תלתה הבוקר, שעליהם נכתב: ׳אם בן גביר היה שר הביטחון - ה־7.10 לא היה קורה׳, וזה רק מחדד לי שגם הם עמוק בפנים יודעים את האמת.

כשדרשתי לפני ה־7.10 חיסולים ממוקדים, אותם אנשים אמרו שאני לא מבין כי לא הייתי אלוף בצבא. כשזעקתי שישראל שבויה בקונספציה ושצריך להכריע את האויב - הם לעגו ואמרו שאני לא מבין על מה אני מדבר. גם עכשיו הם יצעקו ויתקפו. הם ידברו - ואנחנו נעבוד".