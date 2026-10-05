הח"כ מהליכוד בקריאה: כדאי להתחיל להתפלל לרפואתו

ח"כ משה סעדה, התייחס היום (שני) לעדותו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט, שצפויה להתחיל בשבוע הבא ואמר: "זיוף פרוטוקולים הוא לא יכול להגיד 'לא זוכר'. אם יש אירוע שאני נמצא אצלו בחדר ומאיימים עליי בנוכחותו, והוא מוציא פרוטוקול שקרי אחרי שיש מסמכים שאומרים לו שהכול שקר והוא מתעלם, הוא לא יכול להגיד 'לא זוכר'.

‏הוא יגמגם, הוא יפחד. העדות הזאת תהיה מאוד קשה לו ואני חושב שכדאי להתפלל 'לרפואתו' עד יום ראשון, הוא ביקש לדחות את עדותו כי הוא חושש לצאת דובר שקר".

עוד הוסיף סעדה: "מחר, בעזרת השם, אחרי הבחירות קם ראש מח"ש חדש ומחליט לחקור את הדברים האלה. אין לו שליטה. אין לו חסינות. בשבילו להגיע לחקירה פלילית זה איום ונורא. השאיפה שלי היא לייצר צדק, שבעזרת השם כל המעורבים גם ייחקרו וגם ישלמו מחיר".