גלנט מודה בקולו: היה אפשר לשחרר את החטופים מוקדם יותר

יואב גלנט ( (צילום: חיים גולדברג / פלאש90) )

שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, אמר היום (שני) בראיון בכאן רשת ב', כי אכן היה אפשר לשחרר את החטופים מוקדם יותר.

"ניצן אלון (ראש מפקדת השבויים והנעדרים במלחמה) צדק לגבי היכולת לשחרר את החטופים מוקדם יותר. החשש שהממשלה תיפול בגלל איומי בן גביר וסמוטריץ' גרם למתיחת הזמן בהשבת החטופים. יכולנו להביא אותם מוקדם יותר", הודה גלנט. נזכיר כי היום מדינת ישראל ציינה בטקסי ממלכתיים, את אירוע טבח ה-7 באוקטובר שקרו לפני שלוש שנים.

עוד באותו נושא בן גביר מגיב לראשונה לסערה סביבו חדשות סרוגים

מוקדם יותר היום, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פרסם פקודת יום מיוחדת לחיילי ומפקדי צה"ל, ובה התייחס לכישלון הצבא בהגנה על אזרחי ישראל בבוקר שמחת תורה, לצד גבורת הלוחמים, אנשי כוחות הביטחון והאזרחים שהתייצבו מול מתקפת חמאס.

בדבריו הדגיש זמיר את חובת צה"ל להמשיך לתחקר את אירועי אותו היום וליישם את הלקחים, והתחייב כי הצבא יפעל כדי למנוע מאויבי ישראל להתעצם ולהגיע שוב למצב שבו יוכלו להפתיע את ישראל.

"חיילי צה"ל ומפקדיו בסדיר ובמילואים, עובדי צה"ל. ב-7 באוקטובר, יום שמחת תורה תשפ"ד, נפרצו גבולותינו במתקפה עקובה מדם על אזרחי ישראל. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל.

בשדות החיטה, במטעים, בבתי הקיבוצים ובערי הנגב המערבי, במקומות שבהם ניטעו שורשים של חיים והתיישבות, זרע האויב אש, חורבן והרס. דרכים שחיברו בין קהילות הפכו לצירי לחימה. שדותינו היו לזירות קרב, ובתים של משפחות הפכו למוקדי טבח וחטיפה.

היום, במלאת שלוש שנים, אומה שלמה מרכינה את ראשה ומתאבלת. אנו זוכרים את האזרחים שנרצחו בבתיהם, את הצעירות והצעירים שיצאו לרקוד ולא שבו, את מי שנחטפו ונרצחו בשבי, את הלוחמים והלוחמות ואת החיילים שנפלו, את אנשי כוחות הביטחון, את כיתות הכוננות וההצלה, שיצאו אל התופת ונפלו בקרבות. אנו עומדים לצד הפצועים ונפגעי המלחמה, ומחבקים את המשפחות השכולות. זכר הנופלים והנרצחים יעמוד לנגד עינינו ויזכיר לנו את גודל האחריות המופקדת בידינו. גבורתם, מסירותם והרעות שגילו הן חלק ממורשתנו".