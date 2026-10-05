עינת ארליך נפרדת מהשיער וחוגגת 58: "יש דברים חשובים יותר"

מגישת הטלוויזיה עינת ארליך חשפה בסוף השבוע בפוסט כואב אך מתובל בהומור את התסכול שליווה אותה בעקבות הניתוח שעברה כחלק מהמאבק בסרטן המוח. "בבוקר שאחרי הניתוח קמתי עם חולדה על הראש", שיתפה המגישה. "לא באמת, אבל דבק האלקטרודות הדביק חצי מהשיער שלי שהתגבש לאבן סלע שמושכת לי את הקרקפת. קראנו לה החולדה".

המאבק ב"מכרסם" הדביק לא היה קצר. במשך חודש שלם ניסו בני משפחה וחברים קרובים לעזור ולפרק את גוש השיער שנוצר, כשהם מנסים להפריד שערה אחר שערה. "כולם עברו לי על הראש. אין מישהו שלא ניסה לפרק את החולדה. כלום לא עזר", סיפרה.

רק ברגע האחרון, ממש לפני שהרימה ידיים, הגיעה תגבורת שנרתמה למשימה. כפי שתיארה ארליך: "דקה לפני שהתייאשנו וקראנו ל'לוכד חולדות', במשך יומיים הם ניהלו קרב עיקש עם החולדה, נלחמו להציל כל שערה והלם, הלם, הלם – חוסלה החולדה!".

ארליך שיתפה כי בעקבות הגילוח, הניתוח והסרת הדבק איבדה כשליש מכמות השיער שלה, אך הבהירה מה באמת חשוב בעיניה: "על הזין שלי השיער. יש דברים חשובים יותר עכשיו. זו עוד תזכורת בשבילי לדעת כמה בורכתי בחברות וחברים שאוהבים אותי ודואגים לי".