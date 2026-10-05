חמש מטפלות לארבעה ילדים: כך נראים החיים של קים קרדשיאן

קים קרדשיאן וקניה ווסט בימים טובים יותר ( שאטרסטוק )

לקים קרדשיאן יש ארבעה ילדים, קריירה עמוסה במיוחד ולא מעט עסקים שהיא מנהלת במקביל. עכשיו היא חושפת איך היא מצליחה לתפעל את כל זה - ומתברר שיש מאחוריה מערך לא קטן של עזרה.

בריאיון חדש סיפרה קרדשיאן כי היא מעסיקה חמש מטפלות שעוזרות לה עם ארבעת ילדיה המשותפים עם קניה ווסט - נורת', סיינט, שיקגו וסאלם. אלא שלפני שאתם מדמיינים חמש מטפלות שמסתובבות יחד בבית, קרדשיאן הבהירה שהן עובדות ברוטציה, כך שבכל פעם נמצאת עם הילדים מטפלת אחת.

ילדיה של קים ( (מתוך האינסטגרם של קים קרדשיאן) )

ויש דברים שהיא שומרת לעצמה

למרות העזרה הצמודה, קרדשיאן מספרת שיש חלקים בשגרה של הילדים שעליהם היא לא מוותרת. היא לוקחת אותם לבית הספר ואוספת אותם בעצמה, ובכל ערב מקפידה לשבת איתם לארוחת ערב משפחתית.

גם שגרת הלילה נשארת משפחתית למדי. קרדשיאן סיפרה שהיא קוראת לילדים בכל ערב, ואם אחד מהם רוצה להיכנס למיטה שלה ולישון לצדה - הוא יכול.

"אני חושבת שאני אמא קשוחה במידה", סיפרה, והוסיפה שהיא גם מאוד סבלנית ואוהבת.

החשיפה מגיעה אחרי שבעבר קרדשיאן דווקא דיברה על התחושה שהיא מגדלת את ארבעת ילדיה כמעט לבד. היא הודתה שהיא מודעת לכך שיש לה מטפלות ומערך תמיכה גדול, אבל לדבריה, ברגעים הקשים של ההורות - ובעיקר באמצע הלילה - גם כל העזרה מסביב לא תמיד משנה את התחושה.