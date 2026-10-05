מעיין אדם משתפת בכאב: "כל מה שאני רוצה זה משפחה שלמה"

אשת התקשורת מעיין אדם שיתפה היום (שני) בחשבון האינסטגרם שלה שורה של סטוריז מרגשים וכואבים לקראת הלידה הממשמשת ובאה של בנה, ובהם התייחסה לנוכחותה החסרה והכואבת של אחותה, מפל אדם ז"ל.

בתמונה הראשונה שהעלתה, הציגה אדם את תיק הלידה שארזה לקראת הגעתה לבית החולים, כשבתוכו בולטת תמונתה של מפל ז"ל. "אתמול לקחתי את התמונה של מפל מהסלון והנחתי ליד התיק שנכנס איתי לחדר לידה, שחלילה לא אשכח מרוב התרגשות כשיתחילו צירים", שיתפה מעיין. היא הוסיפה לתאר רגע כואב במיוחד: "המנקה (החדשה) חשבה שזו טעות והחזירה למקום, זה כל כך הכאיב לי שזה לא הגיוני לה, כי שאלתי את עצמי מתי זה הפך להיות הגיוני לי".

בהמשך, שיתפה אדם תמונות מרגשות מחדר הלידה הקודם, שבהן נראית מפל ז"ל נרגשת עד דמעות לצד אמן. "היא כל כך התרגשה בלידה של תבור, החזיקה אותנו שלא הפסיקה לבכות, והיינו מדמיינים את הלידה שלה, של הבחורה הדרמתית הזאת, עם סף כאב נמוך באופן קיצוני, ומרחמים על אמא שתיאלץ להתמודד איתה", כתבה. "אני נשרפת שלא אהיה בלידה שלה, ושהרחמים על אמא הם אמיתיים ושהיא לא תבוא לבקר אותי ותתפרק מאושר עם מתנה".

כשאדם התייחסה לציון יום האבל, סיכמה בתחושת החמצה עמוקה: "זה קצת מוזר שיש יום אבל, כי כל מה שאני רוצה הוא שיהיה יום אחד שהוא לא אבל, יום רגיל שאמא שלי מאושרת והמשפחה שלי שלמה".