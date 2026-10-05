דרמה במשפט נתניהו: "היא לא דוברת אמת, קחו אותי לפוליגרף!"

ח"כ לשעבר איתן כבל היום להעיד היום (שני) במסגרת משפט נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. כבל מעיד במסגרת תיק 2000 - תיק שיחות נתניהו-מוזס, שבו נאשם ראש הממשלה בנימין נתניהו במרמה והפרת אמונים, ומו"ל ידיעות אחרונות נוני מוזס נאשם בהצעת והבטחת שוחד. נזכיר כי לפי האישום מוזס הציע הצעת שוחד לנתניהו.

כבל עצמו נחקר באזהרה במסגרת החקירה אולם התיק נגדו נסגר. זהו יום העדות השני של כבל במשפט, והוא זומן להעיד על ידי צוות ההגנה של נתניהו.

נזכיר כי ב-2014 איתן כבל, שהיה אז ח”כ מטעם העבודה, קידם את “חוק ישראל היום” - הצעת חוק שנועדה להגביל את הפצת העיתון החינמי ישראל היום, שהיה בבעלות שלדון אדלסון ותמך בדרך כלל בנתניהו. החוק עבר בקריאה טרומית אך לא הושלם.

במקביל, נוני מוזס, מו”ל ידיעות אחרונות, ניהל עם בנימין נתניהו שיחות שהוקלטו. לפי עמדת הפרקליטות, מוזס הציע לנתניהו עסקה: סיקור חיובי יותר לנתניהו ב”ידיעות אחרונות” תמורת קידום מהלך שיפגע ב”ישראל היום”.

בשיחות בין נתניהו למוזס, כבל והחוק שלו עלו. המשטרה חשדה שכבל לא היה רק ח”כ שפעל מיוזמתו נגד ישראל היום, אלא שהיה לו קשר עם מוזס סביב החוק, ושייתכן שהחוק קודם בתיאום עם מוזס.

בהתחלה כבל מסר למשטרה עדות כעד, ואמר שלא ידע על השיחות בין נתניהו למוזס ושפעל לקידום החוק מתוך תפיסתו לגבי שוק התקשורת. אחר כך המשטרה מצאה חומר שהעלה שאלות לגבי היקף הקשר שלו עם מוזס - בין היתר עשרות שיחות ומסרונים ולכן בינואר 2018 כבל נחקר באזהרה, בחשדות שנגעו למרמה ולהפרת אמונים/שיבוש.

בהחלטת פרקליט המדינה מ-2019 נקבע שביחס לנתניהו ולמוזס יש תשתית להעמדה לדין בתיק 2000, בכפוף לשימוע, אבל הומלץ לגנוז את התיק נגד ח”כ כבל.

לפי עדותו של כבל, הוא פעל לקידום החוק ונפגש מספר פעמים עם נוני מוזס, כאשר לדבריו מדובר בדרך מקובלת שבה חבר כנסת פוגש בעלי כלי תקשורת ועיתונאים במסגרת עבודתו. במקביל סיפר כי נציגים של "ישראל היום" הציעו לו סיקור אוהד בניסיון לשכנעו לרדת מהחוק – הצעה שלדבריו לא נתפסה כשוחד אלא כחלק מניסיון שכנוע מקובל.