פרס נובל לרפואה הוענק ל-3 חוקרים על "תגליות הנוגעות לתעלות יונים"

שבוע פרסי הנובל יצא לדרך: החוקר האמריקני קארל דייסרות' והחוקרים הגרמנים פטר הגמן וגאורג נאגל הוכזרו היום (שני) כזוכים בפרס נובל לרפואה לשנת 2026. בהודעה ועדת הפרס ציינה כי שלושת החוקרים נבחרו "על תגליותיהם בנוגע לתעלות יונים המופעלות על ידי אור".
בנימוקים הוועדה הסבירה כי "התגליות הובילו לאופטוגנטיקה - תחום המאפשר להפעיל או להפסיק את הפעילות של תאי עצב בודדים במוח חי. שיטה זו משמשת כיום במעבדות ברחבי העולם לחשיפת מסתרי המוח".
בעקבות הזכייה, שלושת החוקרים יקבלו פרס כספי של 12 מיליון קרונות שבדיות (כ-3.5 מיליון שקלים) ומדליית זהב. הפרסים יוענקו לזוכים בטקס מיוחד שיתקיים באוסלו ב-10 בדצמבר.
דייסרות', הגמן ונאגל הם הזוכים הראשונים בפרס נובל השנה, כשבמהלך השבוע הקרוב וכרזו הזוכים בשאר הקטגוריות. מחר יוכרז הזוכה בפרס נובל לפיזיקה, וביום רביעי יוכרז הזוכה בפרס לכימיה. פרס נובל בספרות ייקבע ביום חמישי, וביום שישי יוכרז הזוכה בפרס נובל לשלום. הפרס האחרון, בתחום הכלכלה, יוכרז ביום שני הבא.