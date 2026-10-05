פרס נובל לרפואה הוענק ל-3 חוקרים על "תגליות הנוגעות לתעלות יונים"

מדליית פרס הנובל ( שאטרסטוק )

שבוע פרסי הנובל יצא לדרך: החוקר האמריקני קארל דייסרות' והחוקרים הגרמנים פטר הגמן וגאורג נאגל הוכזרו היום (שני) כזוכים בפרס נובל לרפואה לשנת 2026. בהודעה ועדת הפרס ציינה כי שלושת החוקרים נבחרו "על תגליותיהם בנוגע לתעלות יונים המופעלות על ידי אור".