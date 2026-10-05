כוכב וואן דיירקשן שובר את הרשת בפוסט אנטי ישראלי

וואן דיירקשן (זאין - השני משמאל) ( צילום: שטארסטוק )

יותר מעשור לפני 7 באוקטובר, והרבה לפני שהמלחמה בעזה הפכה לסוגיה שמעסיקה כמעט כל כוכב בעולם, זאין מאליק כבר הבהיר איפה הוא עומד. עכשיו, כוכב One Direction לשעבר החליט להזכיר את זה שוב.

מאליק העלה לחשבון האינסטגרם שלו צילום מסך של ציוץ שפרסם עוד ביולי 2014, ובו כתב שתי מילים בלבד: "#FreePalestine". לצד צילום המסך הוסיף מסר למי שעדיין לא הבין את עמדתו: "לכל מי שמבולבל... תבדקו את התאריך".

הסטורי של זאין מאליק ( צילום: אינסטגרם )

כתב את זה בשיא ההצלחה

הציוץ המקורי פורסם בזמן מבצע צוק איתן, כשמאליק היה בן 21 ועדיין חבר ב-One Direction - שבאותן שנים הייתה אחת מלהקות הבנים הגדולות בעולם.

הלהקה הוקמה ב-2010 במסגרת "אקס פקטור" הבריטי, והורכבה ממאליק, הארי סטיילס, ליאם פיין, לואי טומלינסון ונייל הורן. בתוך שנים ספורות החמישה הפכו לכוכבים בינלאומיים עם להיטי ענק, אלבומים מצליחים וסיבובי הופעות ברחבי העולם.

הציוץ של מאליק עורר סערה כבר אז וזכה למאות אלפי שיתופים, לצד ביקורת חריפה ואף איומים שקיבל בעקבותיו. למרות זאת, הוא לא מחק אותו.

"תבדקו את התאריך"

כעת, יותר מ-12 שנה אחרי, מאליק בחר להחזיר את הציוץ הישן לקדמת הבמה ולהבהיר כי מבחינתו לא מדובר בעמדה חדשה שנולדה בעקבות המלחמה הנוכחית.

זו גם לא הייתה הפעם היחידה שבה התבטא בנושא. ב-2021 הוא פרסם מסר נוסף שבו הביע תמיכה בפלסטינים. כעת הוא חוזר דווקא לפוסט מ-2014, מהתקופה שבה היה בשיא ההצלחה עם One Direction, כדי להבהיר שהעמדה שלו בנושא הולכת איתו כבר שנים.