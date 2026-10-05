בבר אילן מגיבים: "המרצה יושעה לאלתר, מזועזעים מהמעשים המיוחסים לו"

הכניסה לאוניברסיטת בר אילן ( יוסי אלוני/פלאש90 )

באוניברסיטת בר אילן הגיבו כעת (שני) להגשת כתב האישום נגד המרצה למתמטיקה אשר תכנן מתקפת טרור המונית נגד אזרחים ערבים ובדואים במטרה לעודד טרנספר, וכן ניסה לסחוט את יו"ר זהות משה פייגלין שלא שיתף עמו פעולה. בהודעה הובהר כי המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים נגדו.

"אוניברסיטת בר אילן מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה בכתב האישום" נמסר. "הנהלת האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים". עוד הובהר כי "האוניברסיטה מגלה ותגלה אפס סובלנות לתופעות כאלה שמנוגדות לערכים של כולנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם ובוודאי ולערכיה של אוניברסיטת בר אילן. המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים".

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כאמור, הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, בן כ-60 מפתח-תקוה, אשר במשך מספר שנים, מתוך מניע לאומני-אידאולוגי, הגה ותכנן להוציא לפועל תכנית קיצונית ורצחנית נגד מאות אזרחים ערבים ישראליים, לרבות בדואים, וכן נגד ערבים תושבי מזרח ירושלים ואזור יהודה ושומרון. הנאשם כינה את תוכניתו בשם עי"ט – ראשי תיבות של המלים "עם יעשה טרנספר".

בפרקליטות מייחסים לנאשם בכתב האישום ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט, ומבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

במטרה לקדם את תוכניתו ולהוציאה לפועל, הוא ניסה משך תקופה של כשנה וחצי לגייס תומכים ושותפים, ללא הצלחה, וכן ערך סיור מקדים בסביבת היישוב טובא זנגריה, כדי ללמוד ולבחון את דרכי הגישה והתקיפה המיטביים של היישוב, אותו רצה לכלול כיעד מרכזי בתוכנית. על פי המתווה החשאי שהגה לגיוס מפגעי טרור שיבצעו עמו את מעשי הטרור המתוכננים, תיכנן הנאשם לחבור למשה פייגלין במטרה לגייסו לתוכנית, ובהמשך לגייס בסיועו של פייגלין פעילים נוספים.

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לפני כחודש, ונוכח התקרבות מועד הבחירות, כתב הנאשם מכתב סחיטה הממוען לפייגלין, בו הטיח בו ביקורת ודברי גנאי על התנהלותו בעניין חוסר שיתוף פעולה עם התוכנית שרקם, ואיים עליו שאם לא ישתף עימו פעולה בהקדם ויסייע לו בקידום התוכנית, יפיץ את המכתב, ובכך יגרום לפייגלין, לשיטתו, נזק ציבורי לקראת הבחירות. כיומיים לאחר מכן, הגיע לביתו של פייגלין, מסר לשכנה שעברה במקום את מכתב הסחיטה וביקש ממנה להעבירו לפייגלין, והיא אכן העבירה לפייגלין את המכתב. בהמשך אף הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה, ובאמצעות אישה אחרת העביר למנכ"ל המפלגה מספר עותקים של מכתב הסחיטה, לצד מכתב נוסף שבתוכנו הוצג איום דומה לאיום כלפי פייגלין.