הבכיר הביטחוני מטיל פצצה: "אחשוף את זה לפני הבחירות"

תא"ל (מיל') אורן סולומון, שהיה מראשי צוותי התחקור של אירועי 7 באוקטובר, אמר היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל': "חיכיתי לוועדת רוני נומה שמונתה ב-4 בדצמבר 2025. עשרה חודשים לא פרסמה את הממצאים. מדוע? כי יש שם ממצאים ומסקנות קשות, חלק מהם בעיניי לגבי גדי איזנקוט בהיותו רמטכ"ל, כי 'חומת יריחו א׳' הייתה בתקופתו, וחלק מהם לגבי אייל זמיר שהיה אלוף פיקוד דרום.

והם לא מפרסמים - אולי זה יטה פוליטית, יראה על חלק מהאחריות של גדי איזנקוט, חס וחלילה. אז הם מכניסים עניין פוליטי".

עוד הוא הוסיף בדרמטיות: "אני אומר לכם את זה פה: אני אוציא את הממצאים שלי בשבוע-שבועיים הקרובים, לפני הבחירות. אתם תבינו מי כשל באחריות של 'חומת יריחו'. אני אסביר מי היה בתקופה של מה, מה נעשה עם זה ועוד".