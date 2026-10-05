יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על עדן גולן

עדן גולן ( קרדיט צילום שי פרנקו )

1. היא בכלל חלמה להגיע לאולימפיאדה

לפני שהמוזיקה הפכה למטרה שלה, גולן הייתה בטוחה שהעתיד שלה נמצא במקום אחר לגמרי. מגיל שלוש וחצי היא התאמנה בהתעמלות אמנותית ואף השתתפה בתחרויות, ובהמשך סיפרה שכילדה הייתה משוכנעת שתגיע יום אחד לאולימפיאדה. דווקא במהלך חופשה משפחתית בתאילנד, כשעלתה לשיר באופן מאולתר בלובי של מלון, היא הבינה שהבמה שמושכת אותה באמת היא הבמה המוזיקלית. 2. בגיל שש היא עברה מישראל למוסקבה גולן נולדה בכפר סבא, אבל בגיל שש עברה עם משפחתה למוסקבה בעקבות עבודתו של אביה ונשארה שם במשך יותר מעשור. החיים ברוסיה לא תמיד היו פשוטים עבורה: היא סיפרה שבמשך שנים סבלה מבדידות ומחרם בבית הספר, עד שבגיל 15 בערך עברה ללמוד מהבית. לדבריה, באחת התקריות האנטישמיות שחוותה אף נכתבה בבית הספר המילה "Jews" לצד אימוג'י של צואה.

עדן גולן ( Benjo Arwas )

3. היא ניסתה להגיע לאירוויזיון עוד לפני גיל 12

כמעט עשור לפני שייצגה את ישראל באירוויזיון, גולן כבר ניסתה להגיע לתחרות דרך מדינה אחרת. ב-2015, כשהייתה בת 11, היא השתתפה בקדם הרוסי לאירוויזיון הילדים עם השיר "Schastye" וסיימה במקום החמישי. תשע שנים אחר כך היא כבר הגיעה לאירוויזיון הבוגרים כנציגת ישראל - וגם שם, באופן מקרי למדי, סיימה במקום החמישי.

4. בגיל 14 היא כבר הופיעה מול 20 אלף איש

הרבה לפני "הכוכב הבא", גולן כבר צברה ניסיון על במות גדולות. היא סיפרה שבגיל 14 הופיעה בפסטיבל בבאקו מול כ־20 אלף איש. באותה תקופה היא כבר עבדה בתעשיית המוזיקה באופן אינטנסיבי, ובאחד מימי הצילומים בחום כבד אף התעלפה לאחר שלדבריה לא אפשרו לה ולשאר המשתתפים לשתות מים כדי שלא יזיעו מול המצלמות.

5. היא הגיעה לגמר של "The Voice" ברוסיה

עוד תחנה בדרך הגיעה ב־2018, כשגולן השתתפה בעונה החמישית של "The Voice Kids" ברוסיה והגיעה עד הגמר. לאחר התוכנית היא הוחתמה על ידי מפיק והצטרפה ללהקת בנות במוסקבה. גולן סיפרה בהמשך שהתקופה הזו חשפה אותה כבר בגיל צעיר לצדדים הקשים של תעשיית המוזיקה, ושמגיל 14 היא כבר טסה לבדה לצורכי עבודה.

6. האודישן שלה ב"כוכב הבא" עשה היסטוריה

כשגולן עלתה לאודישן של "הכוכב הבא לאירוויזיון" עם "Rise Up" של אנדרה דיי, היא לא הסתפקה בהרמת המסך. היא קיבלה ציון של 100% - לראשונה בתולדות התוכנית. משם המשיכה עד לגמר, ניצחה בתחרות וקיבלה את הכרטיס לייצג את ישראל באירוויזיון 2024.

עדן גולן ( Michael Vincent )

7. במאלמו היא נאלצה לצאת מהמלון בתחפושת

האירוויזיון במאלמו התקיים תחת איומים ומחאות נגד המשלחת הישראלית, והאבטחה סביב גולן הייתה כבדה במיוחד. אחרי התחרות היא חשפה שכשרצתה לצאת מהמלון נאלצה להסוות את זהותה באמצעות פאה בלונדינית ומשקפיים, מחשש שיזהו אותה ברחוב ויפגעו בה. למרות האווירה העוינת, היא סיימה את התחרות במקום החמישי.

8. בן הזוג שלה הוא איש כוחות הביטחון

מאז תחילת 2025 גולן נמצאת בזוגיות, אבל בניגוד לחלקים אחרים בחייה היא שומרת את בן הזוג הרחק מחיי התהילה. בן זוגה הוא איש כוחות הביטחון שנמצא בתפקיד שלא מאפשר לחשוף את שמו או את תמונתו. גולן סיפרה שהעבודה של שניהם הופכת את הקשר לסוג של "זוגיות בשלט רחוק", ושהם מנצלים שיחות וידאו וכל הזדמנות אפשרית כדי להיפגש.

9. היא נאלצה לפרוש מ"רוקדים עם כוכבים"

ב־2026 גולן חזרה לשורשים שלה כמתעמלת כשהצטרפה ל"רוקדים עם כוכבים", וסומנה כאחת המתמודדות הבולטות של העונה. אלא שבמהלך החזרות היא נפצעה בכתף, ובשלב השידורים החיים נאלצה לפרוש מהתחרות בהוראת הרופאים. לאחר הפרישה סיפרה שכבר ידעה מה היא מתכננת לרקוד בגמר והתקשתה להשלים עם העובדה שהמסע שלה בתוכנית הסתיים מוקדם מהצפוי.

10. אלבום הבכורה שלה חיבר אותה לאנשים שעבדו עם הכוכבים הגדולים בעולם

בספטמבר האחרון הוציאה גולן את אלבום הבכורה "Imperfections", הכולל 11 שירים באנגלית. על הפקת האלבום עבד בין היתר ג'וני גולדשטיין, המפיק הישראלי שכבר עבד עם שמות בינלאומיים כמו שאקירה, דיוויד גטה ו-Coi Leray. במקביל חתמה גולן על הסכם הפצה בארצות הברית עם Hitmaker, ומי שהחתים אותה הוא צ'ארלי גרינברג - מייסד סוכנות 740 Project, שהובילה קמפיינים עבור כוכבים כמו טראוויס סקוט, מייגן די סטליון וליל בייבי ואף הייתה בעבר בשותפות עם החברה של סקוטר בראון.