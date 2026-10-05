פייגלין בתגובה ראשונה לניסיון הסחיטה נגדו

משה פייגלין ( גילי יערי/פלאש90 )

יו״ר מפלגת זהות משה פייגלין, מסר כעת (שני) את תגובתו לניסיון הסחיטה נגדו, על ידי המרצה למתמטיקה מבר אילן, שניסה לתכנן פיגוע המוני ולרצוח מאות ערבים ישראלים.

בדבריו מסר פייגלין: ״מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא. אנו מודים לגורמי אכיפת החוק על הפעולה המהירה והנחושה, וסומכים על רשויות הביטחון והמשפט שימצו עם מבצעי העבירה את מלוא חומרת הדין. מפלגת זהות תמשיך לפעול באחריות ציבורית וללא מורא״.

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כזכור, מוקדם יותר היום נחשף כי מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן מתקפת טרור המונית נגד אזרחים ערבים ובדואים

‏פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד איש אקדמיה, המייחס לו תכנון מפורט של מתקפת טרור רחבת היקף נגד אזרחים ערבים ובדואים. לפי כתב האישום, הנאשם תכנן להקים 12 חוליות טרור, לבצע במקביל מעשי הרג ברחבי הארץ ולגרום למותם של מאות בני אדם, במטרה להביא לבריחה ולגירוש של האוכלוסייה הערבית מישראל ושל פלסטינים מיהודה ושומרון.

‏לפי כתב האישום, המרצה תכנן מתקפת טרור סימולטנית: 72 מפגעים יהודים ב־12 חוליות, חמושים באקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, שיפעלו בערים מעורבות וביישובים ערביים. היעד שהציב בתוכנית: כ־600–700 נרצחים ערבים ובדואים, במטרה להביא לבריחה המונית ולגירוש האוכלוסייה הערבית. לתוכנית הוא קרא ״העי״ט – עם יעשה טרנספר״.

‏בנוסף, המרצה תכנן לגייס 71 משתתפים באמצעות כנס בחירות לכאורה של משה פייגלין. המוזמנים היו אמורים להגיע כשהם סבורים שמדובר בכנס פוליטי, ורק במהלכו לגלות כי למעשה הם מגויסים בחשאי למתקפת טרור שתצא לפועל כבר למחרת.

‏בכתב האישום נטען כי הוא ניסה שוב ושוב לרתום את פייגלין, אך פייגלין לא נענה לפניותיו. בהמשך, לפי הפרקליטות, הוא אף ניסה לסחוט את פייגלין באיומים: דרש שיסייע בקידום התוכנית ואיים שאם לא יעשה זאת יפרסם נגדו מכתב שלשיטתו יגרום לו נזק ציבורי לקראת הבחירות. פייגלין קיבל לבסוף את המכתב – והשליך אותו לפח.