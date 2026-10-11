יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מיכל אנסקי

מיכל אנסקי ( צילום: Photo by Yonatan Sindel / Flash90 )

מיכל אנסקי חוגגת יום הולדת 46, וכבר שנים שהיא אחת הדמויות המזוהות עם עולם האוכל בישראל. אבל הרבה לפני "מאסטר שף" היא כבר כתבה על אוכל, שירתה כקצינה בחיל האוויר ולמדה גסטרונומיה באיטליה. מהשם שקיבלה בלידה, דרך השיפוט לצד גורדון רמזי ועד הבת שהחלה לשמור שבת - הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא בכלל נולדה בשם גבריאל אנסקי נולדה בירושלים ב-1980 למשפחה שבה תקשורת ואוכל היו חלק מהבית: אביה הוא השחקן ושדרן הרדיו אלכס אנסקי ואמה היא עיתונאית האוכל והבשלנית שרי אנסקי. אלא שמיכל הוא בכלל לא השם שקיבלה בלידה - הוריה קראו לה גבריאל, ורק זמן קצר לאחר מכן החליטו לשנות את שמה. שנים אחר כך השם המקורי חזר למשפחה, כשאנסקי קראה לבתה השנייה גבריאל-לי. 2. בגיל 17 היא כבר כתבה על אוכל החיבור של אנסקי לעולם האוכל התחיל הרבה לפני שהגיעה לטלוויזיה. כבר בגיל 17, בזמן שלמדה בגימנסיה העברית רחביה בירושלים, היא החלה לכתוב מדור אוכל בעיתון "העיר". בהמשך כתבה גם באתר וואלה ושימשה ככתבת אוכל ותיירות ב"מעריב" - כך שעוד לפני שהפכה לפנים מוכרות על המסך, היא כבר בנתה לעצמה קריירה בתחום. 3. היא השתחררה מצה"ל בדרגת סרן לפני הלימודים, השווקים והטלוויזיה, אנסקי העבירה לא מעט שנים בצבא. היא שירתה ביחידת ההסרטה של חיל האוויר, המשיכה לשלוש שנות קבע והשתחררה כקצינה בדרגת סרן. גם אחרי השחרור היא לא נפרדה מיד מהמדים, ועד גיל 27 המשיכה לשרת במילואים כקצינת ניהול ביחידת ההסברה.

מאסטר שף ( טל גבעוני )

4. היא נסעה עד איטליה כדי ללמוד אוכל

מאחורי ההגדרה "גסטרונומית" שבה אנסקי מזוהה נמצאים גם לימודים אקדמיים. אחרי שסיימה תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, היא המשיכה לתואר שני במדעי הגסטרונומיה באוניברסיטה למדעי הגסטרונומיה בצפון איטליה. עוד קודם לכן היא הספיקה ללמוד במשך שנה היסטוריה וספרות באוניברסיטה הבינלאומית בוונציה.

5. היא הייתה ממקימות שוק האיכרים בתל אביב

בשנת 2007, יחד עם שיר הלפרן, הקימה אנסקי את שוק האיכרים בנמל תל אביב, שנועד לחבר בין חקלאים ויצרנים לבין הקהל ולאפשר להם למכור את התוצרת שלהם ישירות. היוזמה התרחבה בהמשך לערים נוספות ברחבי הארץ, ואנסקי המשיכה לעסוק ביזמות קולינרית גם במיזמים נוספים, בהם שוק הנמל ושוק צפון.

6. "מאסטר שף" לקחה אותה עד גורדון רמזי

בסוף 2010 הצטרפה אנסקי לצוות השופטים של "מאסטר שף" והפכה לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם התוכנית. שנה בלבד לאחר מכן ההצלחה המקומית לקחה אותה עד לארצות הברית, כשהוזמנה להתארח כשופטת ב"מאסטר שף" האמריקאית וישבה לצד אחד השפים המפורסמים בעולם - גורדון רמזי.

7. היא התחתנה ביום ההולדת שלה

ב־11 באוקטובר 2019, ביום הולדתה ה-39, אנסקי לא הסתפקה בעוגת יום הולדת ונישאה לאיש העסקים אייל אמיר. השניים בחרו לערוך את החתונה בנאות קדומים, מקום שיש לו גם קשר משפחתי מיוחד עבורה: סבה, חוקר המקרא פרופ' חיים גבריהו, היה ממייסדי המקום.

מיכל אנסקי ( צילום: רפי דלויה )

8. שנתיים אחר כך, גם הבת שלה נולדה באותו יום

אם חתונה ביום ההולדת לא הספיקה, שנתיים לאחר מכן הגיע צירוף מקרים נוסף: ב-11 באוקטובר 2021, בדיוק ביום הולדתה ה-41 וביום הנישואים השני שלה, ילדה אנסקי את בתה השלישית, מאודי. כך הפך 11 באוקטובר לתאריך משולש במשפחה - יום ההולדת של אנסקי, יום הנישואים שלה ויום ההולדת של בתה.

9. בתה הבכורה החלה לשמור שבת וללמוד תורה

בשנה האחרונה חשפה אנסקי כי בתה הבכורה דניאלה החלה להתחזק, לשמור שבת וללמוד תורה. אנסקי סיפרה בגאווה על התהליך שעוברת בתה, שהחל בין היתר מהרצון לעשות קידוש, לאפות חלות ולהפריש חלה, ובהמשך הפך לחלק משמעותי יותר בחייה. למרות שהיא עצמה אינה שומרת שבת, אנסקי סיפרה שהיא שמחה בדרך שבתה בחרה ואף רוצה להצטרף אליה לסליחות.

10. שיתוק הפנים שינה את היחס שלה למראה

באפריל 2019, במהלך טיסה חזרה לישראל, אנסקי לקתה בשיתוק על שם בל, שגרם לשיתוק במחצית מפניה. היא עברה תהליך החלמה ממושך ובחרה לדבר בפומבי על ההתמודדות ועל השינוי במראה שלה. שנים לאחר מכן סיפרה שהתקופה הזו שינתה גם את היחס שלה לעצמה, ועזרה לה להשתחרר מהתחושה שהיא חייבת תמיד להיראות ולדבר בצורה מסוימת.